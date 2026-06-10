Nació Justo, el primer hijo de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin

El ex jefe de Gobierno porteño y la ex funcionaria de la Ciudad celebraron la llegada de Justo. El bebé nació este miércoles mediante una cesárea programada en el Sanatorio Otamendi.

Hoy 22:13

Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin se convirtieron en padres tras el nacimiento de Justo.

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Mientras que el ex jefe de Gobierno es padre de dos mujeres, Paloma y Serena, de su anterior matrimonio, la ex funcionaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue mamá por primera vez con la llegada de Justo.

Milagros tuvo una cesárea programada en en el Sanatorio Otamendi este miércoles 8:30 de la mañana.

Hasta ahora, el matrimonio no se manifestó públicamente en medio del especial momento que atraviesan.

¿Cómo anunció Milagros Maylin su embarazo?

A mediados de ddiciembre de 2025, Milagros Maylin confirmó que estaba embarazada, en la dulce espera de su primer hijo junto a Horacio Rodríguez Larreta, con quien se casó en noviembre de 2024.

La ex funcionaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dialogó con LAM (América TV) y expresó su felicidad. Además le agradeció a Ángel de Brito y Yanina Latorre por esperar a los tres meses de gestación para dar la noticia.

"Estoy muy contenta. Hoy cumplo los tres meses y es un varón, el primero de Horacio", comentó, ya que el ex jefe de Gobierno y actual diputado porteño tiene dos hijas.

"Estamos entre dos nombres, pero no está cerrado, tiene mucha injerencia la hija más chica de Horacio. Pero va a ser un nombre cortito", sumó por aquel entonces.

"Tengo fecha para el 30 de junio o 1 de julio", reveló. "Veníamos buscando el embarazo y fue un proceso largo de un año. Es una bendición enorme y la familia está feliz", manifestó con una gran sonrisa.

"Yo no lo podía creer, me hice varios test y fue espectacular... Lo primero que compramos fue la camiseta de Racing, es lo único que tenemos por ahora", describió.

"Tengo vómitos y náuseas todos los días. Antes era muy de lo dulce y ahora es todo salado, cambió todo", contó sobre los cambios que está experimentando.

"Estamos super contentos, no lo podemos creer", celebró. "Horacio es super activo, no para. Por ahora, me viene ayudando mucho, no sé si hubiese podido atravesar este procesos sin él. Tenía una seguridad y una templanza de que iba a pasar...", concluyó Milagros Maylin, feliz por su embarazo.