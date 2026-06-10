El Mundial 2026 estrenará nuevas reglas: qué cambios implementará la FIFA

La FIFA confirmó una serie de modificaciones reglamentarias que comenzarán a aplicarse durante la Copa del Mundo. Habrá nuevas sanciones disciplinarias, medidas contra la pérdida de tiempo y mayores facultades para el VAR.

Hoy 18:55

El Mundial 2026 no solo será histórico por la participación de 48 selecciones y por disputarse en México, Estados Unidos y Canadá, sino también porque marcará el estreno de importantes cambios en las Reglas de Juego impulsados por la FIFA y aprobados por la International Football Association Board (IFAB).

Las modificaciones tienen como objetivo principal combatir la discriminación, reducir las pérdidas deliberadas de tiempo, agilizar el desarrollo de los partidos y optimizar la intervención de la tecnología dentro del campo de juego.

Sanciones más severas para protestas y conductas antideportivas

Entre las novedades disciplinarias más destacadas figura la posibilidad de que los árbitros muestren tarjeta roja a aquellos jugadores que se tapen la boca durante una discusión con un rival, una conducta que la FIFA considera contraria a los principios de transparencia y respeto.

Además, los jueces podrán expulsar a cualquier futbolista que abandone el terreno de juego como forma de protesta ante una decisión arbitral. La misma sanción alcanzará a integrantes del cuerpo técnico que inciten a sus jugadores a retirarse de la cancha.

Tolerancia cero con las pérdidas de tiempo

Uno de los focos principales de la reforma reglamentaria apunta a las demoras intencionales.

En los saques de arco, si el árbitro considera que existe una pérdida deliberada de tiempo, iniciará una cuenta regresiva visible de cinco segundos. Si el balón no se pone en juego al finalizar ese plazo, se concederá un tiro de esquina para el equipo rival.

La misma medida se aplicará en los saques laterales. Si el jugador encargado de ejecutar la reposición excede los cinco segundos, la posesión pasará automáticamente al adversario.

También habrá cambios en las sustituciones. Los futbolistas reemplazados deberán abandonar el campo en menos de diez segundos. Si demoran más tiempo, el suplente no podrá ingresar hasta la primera interrupción del juego que ocurra después de un minuto desde la salida del jugador sustituido.

Por otra parte, cuando un futbolista reciba atención médica dentro del campo y la acción no haya sido consecuencia de una infracción sancionada con tarjeta, deberá permanecer al menos un minuto fuera del terreno antes de poder regresar.

Más poder para el VAR

La tecnología también tendrá nuevas atribuciones durante el Mundial.

A partir de esta edición, el VAR podrá intervenir para revisar situaciones vinculadas a segundas tarjetas amarillas, errores de identidad en amonestaciones o expulsiones, y córners otorgados incorrectamente, siempre que la revisión se realice de manera inmediata.

Además, los asistentes de video podrán analizar infracciones evidentes cometidas por el equipo atacante antes de una jugada a balón detenido —como córners o tiros libres— que termine derivando en un gol, un penal o una sanción disciplinaria.

Un Mundial con nuevas reglas y mayor control

Con estas modificaciones, la FIFA busca mejorar el espectáculo, reducir las interrupciones innecesarias y otorgar mayores herramientas a los árbitros para garantizar decisiones más justas.

De esta manera, el Mundial 2026 no solo será recordado por su nuevo formato y la cantidad récord de selecciones participantes, sino también por convertirse en el escenario donde comenzará una nueva etapa en la aplicación de las reglas del fútbol moderno.