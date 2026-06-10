Corea del Sur y República Checa inician su camino en la Copa del Mundo

Asiáticos y europeos se enfrentarán este jueves desde las 23 en el Estadio Guadalajara, por la primera fecha del Grupo A. Ambos seleccionados buscarán comenzar con el pie derecho su camino en la Copa del Mundo.

Hoy 23:57

Luego del partido inaugural entre México y Sudáfrica, la actividad del Mundial 2026 continuará este jueves con el enfrentamiento entre Corea del Sur y República Checa, que se medirán desde las 23 en el Estadio Guadalajara, por la primera jornada del Grupo A.

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El seleccionado surcoreano afronta su duodécima participación en una Copa del Mundo con el objetivo de seguir consolidándose entre las potencias asiáticas. Tras alcanzar los octavos de final en Qatar 2022, el equipo dirigido por Myung-Bo Hong llega con buenas sensaciones luego de sus amistosos preparatorios, donde goleó 5 a 0 a Trinidad y Tobago y derrotó 1 a 0 a El Salvador.

Por su parte, República Checa vuelve a disputar un Mundial después de veinte años de ausencia. El conjunto europeo logró la clasificación a través del repechaje de la UEFA y llega con confianza tras sus recientes victorias ante Kosovo por 2 a 1 y Guatemala por 3 a 1.

Para este compromiso, Corea del Sur formaría con Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min; Oh Hyeon-gyu.

En tanto, República Checa presentaría a Matěj Kovář; Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Lukáš Provod, Tomáš Souček, Vladimír Darida, Jaroslav Zelený; Pavel Šulc y Patrik Schick.

El encuentro será controlado por el egipcio Amin Mohamed, mientras que su compatriota Mahmoud Ashour estará a cargo del sistema VAR.

Con tres puntos en juego que pueden resultar determinantes para las aspiraciones de clasificación, Corea del Sur y República Checa buscarán arrancar el Mundial con una victoria y cerrar una intensa jornada inaugural de la máxima cita del fútbol mundial.