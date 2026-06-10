México y Sudáfrica ponen en marcha la Copa del Mundo 2026

El seleccionado mexicano y el conjunto africano se enfrentarán este jueves en el partido inaugural de la Copa del Mundo. El duelo abrirá oficialmente una edición histórica que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

Hoy 23:59

La espera terminó y el Mundial 2026 comenzará este jueves con el encuentro entre México y Sudáfrica, correspondiente a la primera fecha del Grupo A. El partido se jugará desde las 16 en el Estadio Ciudad de México (Azteca), escenario de innumerables capítulos históricos del fútbol mundial. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero, escúchalo por Radio Panorama y seguí el minuto a minuto a través de diariopanorama.com.

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El conjunto dirigido por Javier Aguirre buscará aprovechar la localía para arrancar con el pie derecho en una Copa del Mundo que genera una enorme expectativa entre sus aficionados. Sin disputar Eliminatorias por su condición de anfitrión, el seleccionado mexicano llegó al torneo tras una serie de amistosos positivos, con triunfos ante Australia (1-0), Serbia (5-1) y Ghana (2-0).

Por su parte, Sudáfrica afrontará su cuarta participación mundialista con el objetivo de superar por primera vez la fase de grupos. El equipo conducido por Hugo Broos intentará dar el golpe en el debut frente al dueño de casa y sumar puntos valiosos para mantener intactas sus aspiraciones de clasificación. En la preparación previa igualó sin goles ante Nicaragua y empató 1 a 1 frente a Jamaica.

Para este compromiso, México formaría con Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

En tanto, Sudáfrica saldría al campo con Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Thalente Mbatha; Tshepang Moremi, Lyle Foster y Oswin Appollis.

El encuentro será controlado por el brasileño Wilton Pereira Sampaio, mientras que el colombiano Nicolás Gallo estará a cargo del VAR.

Con millones de espectadores alrededor del planeta y una ceremonia inaugural cargada de emociones, México y Sudáfrica tendrán el privilegio de abrir oficialmente una nueva edición de la máxima cita del fútbol mundial.