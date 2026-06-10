“Me dolió que me traten de chorro”: Adorni defendió el origen de su patrimonio

El jefe de Gabinete aseguró que también rectificó sus declaraciones de 2023 y 2024 ante la Oficina Anticorrupción. Sus dichos se producen en medio de cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio y tras adherirse al régimen de Inocencia Fiscal.

Hoy 23:32

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este miércoles que presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 y que además realizó rectificaciones sobre las presentaciones de 2023 y 2024 ante la Oficina Anticorrupción. Lo hizo en medio de los cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio y pocas horas después de adherirse al régimen simplificado de Ganancias incorporado en la Ley de Inocencia Fiscal.

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"La declaración jurada 2025, que vence el 31 de julio próximo, la presenté antes de entrar acá, y también presenté las declaraciones rectificativas 2023 y 2024, siempre hablándote de la Oficina Anticorrupción", explicó el funcionario al referirse a la documentación presentada.

Durante la entrevista, Adorni también se refirió al origen de parte de sus ahorros y reconoció que tanto él como su esposa, Bettina Angeletti, mantuvieron fondos que no habían sido declarados. "Yo toda mi vida, desde los 18 años, trabajé en el sector privado. A lo largo de mi vida me crucé con mi mujer, quien también trabajó en el sector privado. Y toda la vida ahorramos, lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", sostuvo.

El jefe de Gabinete explicó que decidió incorporar esos fondos a sus declaraciones juradas luego de una revisión patrimonial realizada junto a su abogado, en el marco de las denuncias y cuestionamientos surgidos sobre la evolución de sus bienes.

"El abogado me dice: 'Mirá, reconstruyamos tu patrimonio: ¿cómo obtuviste todo lo que tenés?'. Y ahí efectivamente le cuento todo el ahorro que fui teniendo en mi vida privada. En mis 25 años de actividad privada, el que tuvimos en negro con mi mujer", relató.

Según explicó, durante ese proceso recibió asesoramiento legal para diferenciar el origen de esos fondos de su desempeño como funcionario público. "Yo debía decir que al ahorro lo había obtenido previo a mi función pública. Que es el eje del enriquecimiento ilícito", afirmó.

Al profundizar sobre el crecimiento de su patrimonio, Adorni sostuvo que parte de sus bienes provienen de una herencia familiar y de inversiones realizadas durante años en criptomonedas. "Mi primer dinero lo hago en 2002 cuando muere mi padre, y con mi hermano nos hacemos con el departamento. Después conozco a mi mujer, nos casamos y unificamos nuestros ahorros. En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoins. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000", detalló.

En la misma línea, afirmó que esas inversiones fueron una de las herramientas utilizadas para demostrar que sus ahorros eran anteriores a su llegada a la función pública. "Esos dólares surgen de 25 años de haber invertido. La criptomoneda era mi manera de demostrar mis ahorros previos a la función pública. Después fueron 25 años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella", agregó.

Las declaraciones cobraron especial relevancia porque en marzo de este año Adorni había asegurado públicamente que toda su situación patrimonial se encontraba correctamente informada ante los organismos correspondientes. "Quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde", había manifestado durante una conferencia de prensa.

En medio de la denuncia en su contra y de la demora en presentar su declaración para explicar el crecimiento de su patrimonio, el funcionario se adhirió este miércoles al régimen simplificado de Ganancias incorporado en la Ley de Inocencia Fiscal, una decisión que generó nuevas repercusiones en el ámbito político.

Al justificar esa adhesión, Adorni aseguró que su situación patrimonial se encuentra por debajo de los límites contemplados por la legislación penal tributaria y sostuvo que la medida tiene únicamente fines administrativos. "Está lejos de los umbrales de la ley penal tributaria. Para lo único que sirve es para que la declaración jurada la haga ARCA, no uso ninguna otra herramienta de la ley de inocencia fiscal", afirmó.

La incorporación al régimen simplificado se produjo mientras continúan los cuestionamientos sobre su patrimonio. Si bien la adhesión puede simplificar aspectos tributarios vinculados a la presentación de información ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), no reemplaza las obligaciones de rendición de cuentas que puedan surgir en el marco de investigaciones judiciales o administrativas.

Adorni sostuvo además que decidió presentar toda la documentación luego de ser acusado públicamente de enriquecimiento ilícito y aseguró que las denuncias tuvieron un fuerte impacto personal.

"A mí me dolió un montón que me traten de chorro. Es terrible", afirmó al referirse a los cuestionamientos sobre su patrimonio.

Además, cuestionó la cobertura que tuvo el caso y explicó por qué decidió no responder públicamente desde un primer momento. "No puedo responder al tribunal mediático que desde el primer momento me juzgó", sostuvo.

El jefe de Gabinete aseguró que prefirió esperar a contar con toda la documentación respaldatoria antes de brindar explicaciones. "Cuando me hacen la denuncia por enriquecimiento ilícito, estaba convencido de que no importa lo que yo explique. No tenía ningún sentido que yo explique sin dos elementos: la Declaración Jurada y la documentación que me respalde que los ahorros eran previos a la función pública", manifestó.

Consultado sobre si evaluó dejar su cargo, respondió que nunca consideró esa posibilidad. "Entendí entonces que no me podía ir" y agregó que, a su entender, las denuncias tienen un objetivo político. "El objetivo no soy yo, sino voltear al gobierno. El objetivo es el presidente Milei", concluyó.

Las declaraciones de Adorni se producen mientras continúan las repercusiones por su situación patrimonial y por la reciente adhesión al régimen de Inocencia Fiscal, una decisión que también alcanzó a otros dirigentes del oficialismo y que abrió un nuevo debate sobre los mecanismos de regularización de fondos y los controles patrimoniales de los funcionarios públicos.