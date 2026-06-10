El Mundial 2026 se vive por Canal 7, Radio Panorama y Diario Panorama

La pasión mundialista ya comienza y te llevamos todos los detalles para que no te pierdas absolutamente nada del evento deportivo más importante del planeta.

Hoy 23:58

El Mundial 2026 se vive de una manera especial por la pantalla de Canal 7 de Santiago del Estero, las transmisiones de Radio Panorama y la cobertura permanente de Diario Panorama y Somos Deporte, que acompañarán cada jornada de la máxima cita del fútbol mundial.

La programación comenzará este jueves 11 de junio con una extensa previa desde las 14 horas, incluyendo la esperada ceremonia inaugural que marcará el inicio oficial de la Copa del Mundo. Luego, desde las 16, se podrá disfrutar del encuentro entre México y Sudáfrica, correspondiente al partido inaugural del certamen.

La actividad continuará el viernes 12, cuando desde las 21 horas se emita la previa del choque entre Estados Unidos y Paraguay, encuentro que comenzará a las 22 horas y promete ser uno de los grandes atractivos de la primera fecha.

El sábado 13, la cobertura arrancará a las 18 horas con la previa y, desde las 19, llegará uno de los partidos más esperados: Brasil frente a Marruecos, en un duelo que reunirá a dos selecciones con grandes aspiraciones en la competencia.

Por su parte, el domingo 14 ofrecerá doble jornada mundialista. A las 16 horas comenzará la previa de Países Bajos ante Japón, que se disputará desde las 17, mientras que a las 19 se pondrá en marcha la antesala del choque entre Costa de Marfil y Ecuador, programado para las 20 horas.

Además de las transmisiones televisivas, los fanáticos podrán seguir toda la emoción a través de El Clásico, por Radio Panorama, y mantenerse informados minuto a minuto mediante Diario Panorama y Somos Deporte, con resultados, estadísticas y toda la actualidad de la Copa del Mundo.