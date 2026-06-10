"Queremos una ciudad moderna y ordenada”: Mario Benavente presentó sus principales propuestas para la Capital

El candidato a intendente del Frente Cívico participó de una nueva edición de Libertad de Opinión, donde habló sobre su trayectoria, la continuidad de la gestión municipal, la incorporación de tecnología para mejorar los servicios y los desafíos de la ciudad para los próximos años.

Hoy 22:46

El candidato a intendente de la Capital por el Frente Cívico, Mario Benavente, participó este miércoles del programa Libertad de Opinión, donde se refirió a su recorrido profesional, su desembarco en la política con mayor exposición pública y los ejes que impulsará en caso de llegar a la conducción del municipio.

Durante la entrevista, Benavente sostuvo que su propuesta busca consolidar lo realizado en los últimos años y avanzar hacia una ciudad con más servicios, tecnología y oportunidades para los vecinos.

“Todos quieren una ciudad moderna, ordenada y con más oportunidades. Creo que es lo que todos aspiramos como ciudadanos”, afirmó al describir la visión que impulsa para la Capital.

El actual funcionario municipal destacó además la transformación que experimentó la ciudad durante los últimos años gracias al trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial.

“La ciudad se ha transformado en estos últimos años. Ha crecido mucho y eso no se va a detener”, señaló, al remarcar que familiares y visitantes que llegan desde otras provincias suelen sorprenderse por los cambios que observan en Santiago del Estero.

Continuidad y mejora de los servicios

Benavente insistió en que su gestión estará marcada por la continuidad de las políticas que viene desarrollando la actual intendenta Norma Fuentes, aunque con el objetivo de profundizar mejoras.

“Hay muchas obras y actividades que realiza el municipio que hay que seguir potenciándolas. También hay que seguir eficientizando los servicios”, expresó en referencia a áreas como limpieza, alumbrado y mantenimiento urbano.

Según explicó, uno de los principales desafíos para los próximos cuatro años será continuar ampliando la infraestructura urbana y optimizar los servicios que presta el municipio.

La tecnología como herramienta para acercar el municipio al vecino

Con una extensa trayectoria vinculada a la informática y la gestión tecnológica, Benavente aseguró que la innovación debe estar al servicio de las personas y no convertirse en una barrera entre el Estado y los ciudadanos.

“La tecnología debería estar al servicio de la gente”, sostuvo, y explicó que actualmente se desarrollan herramientas digitales que permitirán mejorar la interacción entre los vecinos y el municipio.

En ese marco, adelantó la implementación del sistema SIGEM, una plataforma que permitirá a los vecinos realizar reclamos, consultas y seguimientos de trámites de manera digital.

La iniciativa contempla la posibilidad de reportar problemas urbanos mediante fotografías y realizar un seguimiento de las respuestas municipales, con el objetivo de agilizar la atención y fortalecer la comunicación con la comunidad.

Capacitación y oportunidades para los jóvenes

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la formación de los jóvenes y la necesidad de generar nuevas herramientas para su inserción laboral.

Benavente, quien además se desempeña como director ejecutivo del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero, destacó la importancia de la capacitación en áreas vinculadas a las nuevas tecnologías y al trabajo remoto.

“Dotando a los jóvenes de capacitación, ellos pueden desarrollar sus propias empresas o generar nuevos emprendimientos”, afirmó.

Asimismo, adelantó que buscará fortalecer convenios entre el municipio y el Instituto Tecnológico para impulsar proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los vecinos y generar oportunidades de formación en los barrios.

Un nuevo desafío

Al referirse a su candidatura, Benavente reconoció que se trata de una etapa diferente a la que transitó durante gran parte de su carrera profesional.

“He asumido el compromiso y creo estar a la altura de las circunstancias”, expresó, al tiempo que agradeció el respaldo de la conducción del Frente Cívico y el acompañamiento recibido durante la presentación oficial de su candidatura.

Finalmente, pidió el acompañamiento de los vecinos de la Capital de cara a las elecciones municipales y aseguró que trabajará para consolidar una ciudad cada vez más moderna, eficiente y cercana a las necesidades de la comunidad.