Pampita sorprendió con una producción de lencería y mostró las tendencias que pisan fuerte esta temporada

La modelo protagonizó una campaña en la que combinó encaje, tonos pastel y estampados animal print, reafirmando su lugar como referente de estilo y moda.

Hoy 01:57

Pampita volvió a ser protagonista en el mundo de la moda con una nueva producción fotográfica en la que mostró las principales tendencias en lencería femenina. La modelo posó para una marca de ropa interior y deslumbró con conjuntos que combinan sensualidad, elegancia y detalles de diseño.

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Uno de los looks elegidos fue un conjunto en rosa pastel, uno de los colores que se impone en esta temporada. La modelo lució un corpiño de encaje con escote en V, detalles translúcidos y un pequeño moño satinado en la parte delantera, acompañado por una bombacha tipo tanga con tiras regulables del mismo género.

La producción tuvo como escenario un sillón de cuero negro, donde Pampita posó con su habitual seguridad frente a la cámara. Además, compartió un video en el que permitió ver en detalle la confección de las prendas y el estilismo elegido para la campaña.

Para acompañar la propuesta, apostó por un look de belleza minimalista: llevó el pelo suelto con raya al medio y ondas naturales, mientras que el maquillaje incluyó sombras oscuras, delineado, máscara de pestañas, contorno y labios en tono nude.

Pampita también se animó al animal print en lencería

Fiel a su estilo versátil, Pampita también había sorprendido recientemente con otra campaña de ropa interior en la que incorporó una de las tendencias clásicas de la moda: el animal print.

En aquella oportunidad, la conductora posó con un conjunto inspirado en el estampado de pitón en tonos blanco y gris, combinado con detalles de encaje floral blanco. El diseño incluía un corpiño triangular con breteles finos y una bombacha estilo vedetina.

Con distintas poses frente a la cámara, la modelo volvió a demostrar la experiencia y naturalidad que la acompañan desde hace años en su carrera.

El estilismo se completó con una elección clásica: cabello suelto con ondas y raya al costado, maquillaje con delineado negro, rubor y labios rojos.

Un estilo que combina sensualidad y elegancia

A lo largo de su carrera, Pampita se consolidó como una de las figuras argentinas más vinculadas al mundo fashion. Sus elecciones de vestuario, tanto en eventos como en producciones fotográficas, suelen marcar tendencia y generar repercusión entre sus seguidores.

Con estas nuevas imágenes, volvió a mostrar que la lencería también puede convertirse en una expresión de estilo, combinando prendas delicadas, colores protagonistas y diseños pensados para resaltar la personalidad de quien los lleva.