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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUL 2026 | 18º
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Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero: cómo estará el clima este miércoles 29 de julio del 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas agradables para este miércoles 29 de julio. La humedad será elevada, aunque no se esperan lluvias en la provincia.

Hoy 01:36

Santiago del Estero continuará con temperaturas más templadas de lo habitual para esta época del año durante este miércoles 29 de julio de 2026, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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De acuerdo con los datos publicados por el organismo, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 15 grados, mientras que durante la tarde la máxima podría alcanzar los 24 grados, manteniendo la tendencia de días agradables que se vienen registrando en la provincia.

El cielo se presentará mayormente nublado durante gran parte del día, aunque las condiciones meteorológicas no anticipan lluvias. Según el SMN, no existe probabilidad de precipitaciones para la jornada.

En cuanto a la humedad, los registros serán elevados y podrían ubicarse alrededor del 90%, generando una sensación de mayor presencia de humedad en el ambiente.

De esta manera, Santiago del Estero atravesará otro día con temperaturas moderadas, lejos de los fríos intensos que suelen caracterizar a julio, y con un escenario estable que se mantendría durante la jornada.

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