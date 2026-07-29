La niña que se burló de Ronaldo vuelve a ser viral tras el Mundial 2026

Una niña marroquí vuelve a ser viral en redes sociales tras republicar un video donde se burla de Cristiano Ronaldo, luego de la eliminación de Portugal en el Mundial 2026.

Hoy 05:39

La niña marroquí que se destacó en el Mundial de Catar 2022 por sus burlas hacia Cristiano Ronaldo ha vuelto a captar la atención de las redes sociales tras la reciente eliminación de Portugal en el Mundial 2026.

En un giro inesperado, la menor decidió republicar el video que la hizo famosa, en el que repetía la frase que utilizó hace cuatro años para celebrar la derrota del equipo portugués.

El video original fue grabado inmediatamente después de que Marruecos eliminara a Portugal en los cuartos de final de Catar 2022. En las imágenes, la niña señalaba el camino al aeropuerto mientras decía: "Portugal, el aeropuerto está por allá. ¿Y dónde está Ronaldo? Está llorando en su auto. Pobre Ronaldo".

Este clip se volvió viral en su momento, alcanzando millones de reproducciones y generando reacciones diversas entre los aficionados al fútbol.

Cuatro años después, tras la derrota de Portugal por 1-0 ante España en los octavos de final del Mundial 2026, la joven decidió revivir el mismo video, lo que provocó un nuevo estallido en redes sociales.

La publicación se viralizó rápidamente, generando miles de comentarios. Mientras algunos usuarios tomaron el gesto con humor, otros criticaron la reactivación de la burla hacia el icónico delantero portugués.