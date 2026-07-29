Efectivos de la policía recuperan motopartes en Villa del Oeste

Un operativo preventivo en Villa del Oeste llevó al hallazgo de motopartes de una motocicleta Honda Biz 125, sin poder identificar el rodado por la falta del cuadro y cárter del motor.

Hoy 03:27

Durante un operativo preventivo llevado a cabo en la noche del lunes, efectivos del Servicio Externo de la Comisaría Cuarta, con la colaboración de la Comisaría Sexta Metropolitana, hallaron motopartes abandonadas en un terreno baldío en Villa del Oeste.

El procedimiento se realizó alrededor de las 21.30 en la intersección de las calles Roldán y Padre Cerqueira, tras recibir información sobre la presencia de partes de una motocicleta ocultas en el área. Se implementó un operativo cerrojo que permitió la localización de los elementos.

Los efectivos encontraron un lote significativo de piezas, incluyendo el carenado completo, ruedas delantera y trasera, tanque de combustible, caño de escape, asiento, baúl, faro delantero, guardabarros, amortiguadores, manubrio, horquillón trasero y palancas de freno y de cambios. También se halló un motor sin cárter, todo correspondiente a una motocicleta Honda Biz 125.

A pesar de este hallazgo, no fue posible establecer la identidad alfanumérica de la motocicleta, dado que el motor carecía de cárter y no se localizó el cuadro del vehículo.

Las motopartes recuperadas han sido secuestradas y están a disposición de la Justicia. La Policía continúa con las investigaciones pertinentes para determinar el origen de las piezas y para identificar a los responsables de este hecho delictivo.

Este tipo de operativos son esenciales para combatir el robo de motocicletas y el tráfico de piezas en la región, contribuyendo a la prevención del delito en Villa del Oeste.