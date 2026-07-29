El fuego en el departamento de Ramiro Petros no fue accidental y habría comenzado en el dormitorio del empresario

Así lo hicieron saber verbalmente peritos de los bomberos. Las llamas provocaron la evacuación de 50 familias. Petros dijo que "fue un atentado" y que teme por su vida.

Hoy 06:32

La Justicia resolvió ayer revocar el arresto domiciliario del empresario Ramiro Agustín Petros, luego de un voraz incendio registrado en el departamento que ocupaba en el octavo piso del Edificio Belgrano, ubicado en la intersección de Belgrano y Rivadavia. Según las primeras conclusiones de los peritos, el siniestro no habría sido accidental y se habría iniciado en el dormitorio, específicamente en el sector del vestidor, espacio que compartía con su pareja, la abogada Moira Curi. Durante las tareas investigativas, se procedió al secuestro de un arma de fuego.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio generó alarma entre los residentes: cerca de 50 familias debieron ser evacuadas en plena madrugada. El humo denso provocó escenas de pánico, mientras la pareja descendía del edificio en ropa interior solicitando ayuda, lo que alertó a los vecinos del mismo piso. Aunque el informe final aún no fue elevado formalmente a las fiscales Luciana Jacobo y Cecilia Guido, trascendió que el Cuerpo de Bomberos determinó que el foco ígneo se originó en el vestidor y que no existen indicios de un accidente.

El incendio causó graves daños materiales no solo en la unidad afectada, sino también en departamentos de pisos superiores e inferiores. Las altas temperaturas destruyeron el sistema eléctrico y comprometieron la instalación de gas natural. A raíz del riesgo estructural y la presencia de monóxido de carbono, los bomberos dispusieron la evacuación total del edificio, cuyos departamentos permanecen inhabitables.

La situación generó un creciente malestar entre los vecinos. Tras el siniestro, Petros y Curi fueron trasladados al Hospital Regional, donde recibieron asistencia con oxígeno. Sin embargo, una hora más tarde, firmaron el alta voluntaria y se retiraron por sus propios medios hacia el domicilio de familiares de Curi.

Posteriormente, una comisión policial trasladó a Petros a sede judicial, donde fue examinado por médicos forenses. En base al informe de Bomberos y a la evaluación médica, la fiscal Jacobo solicitó al juez de Control y Garantías, Héctor Salomón, dejar sin efecto la prisión domiciliaria otorgada el pasado 6 de mayo.

En su resolución, el magistrado destacó que el imputado se encontraba lúcido, orientado y en buen estado general, con signos vitales estables, sin evidencias de una condición médica que justificara el mantenimiento del beneficio. Señaló además que su hipertensión leve estaba controlada y bajo tratamiento, por lo que no se verificaban condiciones excepcionales para sostener la modalidad domiciliaria.

En consecuencia, el juez dispuso la revocación inmediata del beneficio y ordenó el traslado de Petros a la Seccional Primera.

Antecedentes y testimonios

Un incidente ocurrido a principios de julio ya había generado inquietud entre los residentes. Según testimonios, Petros habría protagonizado una fuerte discusión en su departamento tras ingresar al edificio acompañado por varias personas. Este episodio habría sido considerado en el pedido de revocación.

En relación al incendio, Petros sostuvo que teme por su vida y lo calificó como un “atentado”, mientras que Curi respaldó esa versión. Ambos cuestionaron el accionar de terceros y reclamaron pericias exhaustivas.

La Fiscalía tomó declaración al portero del edificio, quien indicó que cerca de las 5 de la mañana Petros descendió solicitando ayuda tras advertir el incendio. También declararon vecinos, quienes señalaron haber escuchado ruidos intensos y música, aunque sin poder precisar si ocurrieron antes o durante el siniestro. Coincidieron en que eran frecuentes los disturbios en la vivienda.

Debido a los daños, los residentes debieron abandonar sus hogares con lo puesto. Algunos fueron alojados por familiares, mientras que otros recurrieron a hoteles céntricos.

Por otra parte, el registro de ingresos del edificio no evidenció la presencia de terceros, por lo que al momento del hecho solo se encontraban Petros y Curi en el departamento.

La investigación continuará con nuevas declaraciones de vecinos y el aporte del informe técnico definitivo de Bomberos, que analizará en detalle las causas del incendio que convirtió el edificio en una situación de alto riesgo.