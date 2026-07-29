Olivia Wilde definió como "liberador" uno de los papeles más osados de su carrera

La actriz y directora destacó el impacto creativo y personal de interpretar a un personaje desafiante, en una historia que también pone en debate los dobles estándares en las relaciones.

Hoy 07:22

La actriz y cineasta Olivia Wilde habló sobre su experiencia al interpretar a una dominatrix en la película I Want Your Sex, un rol que describió como “liberador” tanto a nivel creativo como personal.

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Wilde se refirió al personaje durante la premiere realizada el 28 de julio en el DGA Theater Complex de Los Ángeles. En diálogo con Variety, aseguró que lo que más la atrajo del proyecto fue su audacia: “Me entusiasmaba la falta de miedo. Fue increíble, muy liberador, muy divertido”, afirmó.

La intérprete, de 42 años, también destacó el trabajo de la reconocida estilista Arianne Phillips, habitual colaboradora de Madonna, quien estuvo a cargo del vestuario del film. “Estoy muy agradecida de que se sumara a la película porque creó a Erika. Los looks eran increíbles. Tuvimos más de 30 cambios y en cada uno me sentí muy poderosa”, señaló Wilde. “Fue la menor cantidad de ropa que usé en un set, pero el momento en el que me sentí más fuerte”, agregó.

Olivia Wilde

En la película, que se estrenará en Estados Unidos el 31 de julio de 2026, Wilde interpreta a Erika Tracy, una mujer que inicia una relación con su asistente mucho más joven, Elliot, encarnado por Cooper Hoffman. El guion fue escrito por la columnista de sexo de Vogue, Karley Sciortino, y gira en torno a un romance provocador con diferencia de edad.

En entrevistas previas, la actriz también reflexionó sobre los dobles estándares en las relaciones. “Experimentarlos en primera persona ha sido fascinante desde un punto de vista casi antropológico. Son mucho más marcados de lo que imaginaba”, sostuvo. “Existe un juicio distinto sobre lo que se les permite a las mujeres en el terreno romántico”, concluyó.