Documental expone nuevas acusaciones contra Jared Leto por conducta sexual inapropiada

Diez mujeres relatan experiencias ocurridas entre 2002 y 2016; al menos cuatro denuncias incluyen hechos que podrían constituir delitos, algunos cuando las presuntas víctimas eran menores de edad.

Hoy 07:13

El actor y músico estadounidense Jared Leto, ganador del Oscar por Dallas Buyers Club y líder de Thirty Seconds to Mars, fue acusado de conducta sexual ilícita por al menos cuatro mujeres, según revela un documental reciente de la BBC.

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El informe, titulado Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret, recoge testimonios de 10 mujeres que relataron encuentros con el artista entre 2002 y 2016, nueve de ellas por primera vez de manera pública. Las denuncias incluyen acusaciones de abuso, amenazas y comportamientos inapropiados, en algunos casos cuando las denunciantes eran menores de edad.

De acuerdo con el documental, una de las denunciantes —identificada bajo el seudónimo de Isabel— afirmó haber sido agredida sexualmente en 2002, cuando tenía 17 años, en un motel de Las Vegas. Según su relato, Leto —entonces en sus 30— la habría forzado a participar en un acto sexual sin su consentimiento.

Otro testimonio, correspondiente a una mujer identificada como Alex, sostiene que el actor realizó una amenaza de índole sexual en 2013, tras un concierto en Londres. La denunciante afirmó haberse sentido insegura y abandonó el lugar tras el episodio.

Una tercera mujer, Clara, aseguró haber mantenido una relación sexual con Leto en 2006 cuando tenía 17 años, lo que en el estado de California podría ser considerado delito por edad de consentimiento. Según su versión, el actor minimizó la situación pese a conocer su edad.

En tanto, una cuarta denunciante, identificada como Etta, afirmó haber recibido llamadas telefónicas de contenido sexual por parte de Leto cuando tenía 16 años, tras conocerlo en una agencia de modelaje en Los Ángeles en 2014. También señaló que se le solicitó firmar un acuerdo de confidencialidad, lo cual rechazó.

Las acusaciones se suman a señalamientos previos que salieron a la luz en 2025, cuando la DJ Allie Teilz denunció en redes sociales haber sido agredida por el actor cuando tenía 17 años. A partir de esa publicación, otras mujeres compartieron experiencias similares, lo que derivó en una investigación periodística del medio Air Mail.

Hasta el momento, Jared Leto no respondió a las consultas de la BBC sobre el documental. Sin embargo, en ocasiones anteriores, sus representantes negaron categóricamente las acusaciones, calificándolas como falsas.