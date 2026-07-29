Crítica de "Spider-Man: Brand New Day"

Destin Cretton dirige la cuarta entrega de la saga del Trepamuros protagonizada por el actor británico tras el éxito arrollador de 'Spider-Man: No Way Home' en 2021.

Hoy 07:02

Por Roger Salvans

Para Fotogramas

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Hace ya casi cinco años, en ‘Spider-Man: No Way Home’ (2021), dejábamos a Peter Parker completamente solo, con un café en la mano y el discurso preparado para recuperar a MJ guardado en el bolsillo. Dejaba atrás a todos aquellos que una vez le conocieron y quisieron para tomar la única salida que tenía en frente: volcarse en su identidad, ahora sí, secreta y dedicarse en arácnido cuerpo y humana alma a ayudar a sus amigos y vecinos. Un sacrificio, anteponer lo colectivo a lo personal, con el que dejaba atrás la adolescencia y entraba en la madurez, con sus correspondientes grandes responsabilidades.

Ese es el Hombre Araña que el espectador encontrará en el arranque de esta cuarta entrega en solitario en el UCM del superhéroe creado por Stan Lee y Steve Ditko: un personaje que ha ganado en gravedad, en conciencia de si mismo y los demás, en matices y detalles. En definitiva, el personaje ha crecido. Y lo ha hecho en tres frentes distintos.

El primero, y más evidente, en su peso dentro de la maquinaria cinematográfica que supervisa desde las alturas Kevin Feige. Ahora mismo, tras los desiguales resultados de las últimas entregas en el cine de la Casa de las Ideas, y no estamos hablando de (solo) taquilla, se diría que el futuro de la fase VI y las que vengan después reposan sobre los hombros de Spider-Man. Aunque en unos meses desembarcará en la cartelera ‘Vengadores: Doomsday’, el de Tom Holland es el personaje que hoy en día sustenta Marvel. Una responsabilidad que queda bien clara en los customizados créditos de la compañía que abren el film.

No deja de ser irónico que este rol, que en un principio se daba (legalmente) por perdido y que por momentos parecía que nunca compartiría plano con Iron Man, el Capitán América, Hulk o el Doctor Strange, sea ahora el ariete que abra el camino a la arriesgada apuesta que es ‘Doomsday’. Más allá de sellos editoriales, ‘Brand New Day’ confirma que Spider-Man forma junto a Superman y Batman la santísima trinidad absoluta original de superhéroes: es un icono que traspasa generaciones y multiversos. Un lugar en la cumbre de la industria –no olvidemos lo que significaron las dos primeras entregas de la saga de Sam Raimi– al que vuelve por derecho propio y con un poder que hace unos años no se contemplaba.

Para el segundo frente, conviene retroceder una década, hasta 2016 cuando “Yogurín” hacía su debut en ‘Capitán América: Civil War’. Entonces, Tom Holland aún no había cumplido los 20 años y abrazaba el papel que cambiaría su destino. Hoy, ya en la treintena, se enfrenta a una fase vital de su carrera: abandonar los papeles de joven, de personajes en crecimiento, para abrazar de una vez por todas la madurez como actor. Un arco narrativo que comparte también Telémaco, su papel en ‘La Odisea’, y que en su trabajo en ‘Brand New Day’ queda muchísimo más definido: Peter Parker ha sufrido, sobrelleva el dolor, se ha acostumbrado a la soledad pero, pese a todo, se impone seguir adelante. Se ha hecho mayor, acepta su propia naturaleza. En la playlist de su banda sonora ya no está el ‘Blitzkrieg Bop’ de los Ramones, sino el ‘Wolf Like Me’ de TV on the Radio: la base puede ser la misma, la canción es otra. Queda la duda de si Holland será capaz de saldar con éxito este crecimiento al margen de esta franquicia. El tiempo y personajes que lo alejen de este camino, como el Fred Astaire en el biopic que prepara junto a Jon S. Baird, lo dirán. Lo que sí queda claro es que su Spider-Man, sin entrar en juicios de valor completamente subjetivos sobre cuál es el mejor o peor, se ha convertido en un héroe incuestionable para una generación de espectadores que también ha crecido con él.

Queda el tercer frente, que es consecuencia de los dos anteriores. En este camino a la responsabilidad y madurez, el personaje, y con él la saga, ha dejado atrás parte de la luminosidad, el desparpajo y el espíritu lúdico de sus primeras entregas en solitario. Lo mejor de ‘Homecoming’ era cómo recuperaba el espíritu pop, el descaro y la alegría asociados a las viñetas originales y a, sin ir más lejos, la serie de dibujos animados con las que quien esto firma creció. ‘Lejos de casa’, por su parte, se distinguió por esa apuesta por replicar a su supermanera unas hughesianas vacaciones europeas para Spidey y sus amigos. Ahora este ‘Brand New Day’ se presenta como el reset que apuntaba la frankcapriana ‘No Way Home’. Y en cierta medida lo es, pero sin llegar en ningún momento a la gravitas y ese sentido de tragedia permanente de otros superhéroes. De hecho, el director Destin Daniel Cretton, en su desembarco en la saga, encuentra su propio camino reconciliando estos dos mundos, el sentido del espectáculo y el entretenimiento y poner el foco en las emociones, la humanidad de unos personajes que ya no son unos chavales. De la misma manera que Peter tiene que encontrar la forma de convivir con sus dos identidades.

Además, ‘Brand New Day’ es seguramente la película más fiel al espíritu y orgulloso sentir neoyorquino de los cómics, convirtiendo la Gran Manzana en un personaje más que, por suerte, no sigue el cósmico catastrófico destino de otros escenarios marvelitas. Cretton firma una puesta en escena eficaz y en ocasiones destacable, sin llegar eso sí a la exquisitez de Sam Raimi en, por ejemplo, ‘Spider-Man 2’, que aleja el film de ese sentir de “producto manufacturado” de anteriores entregas Marvel. Ahí están unos dinámicos set-pieces de acción –los paseos por las avenidas de Manhattan, la carrera de Spidey y Punisher para detener las tanquetas, el duelo con Hulk, 'splash pages' en movimiento a los que se rinde el mismísmo Trepamuros, como en su enfrentamiento con los ninjas de La Mano– que no lastran los verdaderos motores de la narración: la intimidad y emoción de las escenas al margen de los duelos del trío protagonista, el verdadero corazón de la saga. Unos momentos en los que, una vez más, vuelve a destacar la MJ de Zendaya, que tiene en el film un momento que habría encantado al John Woo de ‘Face/Off’. Pero eso sería ya entrar en terreno spoiler, como lo sería también apuntar el juego que dan a la trama los personajes de Jon Brenthal o Sadie Sink, algo que no haremos. ‘Brand New Day’ salda con éxito la necesidad de resetear a Spider-Man sin renunciar al peso de todo lo vivido y abre el UMC a nuevos (o recuperados y muy necesitados) mundos.

Para todos los que han crecido viendo al trepamuros de Tom Holland y miran adelante sin olvidar de dónde vienen.