Gabriel Giacomelli, el nuevo interés romántico de la princesa Leonor

Gabriel Giacomelli, el nuevo novio de la princesa Leonor, ha capturado la atención pública por su origen latinoamericano y su conexión con la heredera española, tras conocerse en Gales durante sus estudios.

Hoy 07:01

El nuevo novio de la princesa Leonor, Gabriel Giacomelli, ha generado un gran interés por su origen latinoamericano y la historia compartida con la heredera española. Gabriel, un joven brasileño, conoció a Leonor durante sus estudios en el UWC Atlantic College en Gales, donde ambos cursaron el Bachillerato Internacional.

El internado en Gales es conocido por reunir a estudiantes de diferentes países, muchos de los cuales provienen de familias influyentes en ámbitos diplomáticos, empresariales y políticos. En este entorno, la relación entre Leonor y Gabriel comenzó a tomar forma, atrayendo la atención de la prensa social.

A pesar de mantener un perfil reservado, el nombre de Gabriel Giacomelli ha comenzado a resonar más frecuentemente en los medios en relación con la futura reina de España. Su familia brasileña destaca por su alto nivel económico, con su padre, Drausio Giacomelli, teniendo una trayectoria en el sector financiero internacional.

La madre de Gabriel, Fernanda Giacomelli, está involucrada en el mundo de la publicidad y la comunicación. Esta dinámica familiar ha permitido que Gabriel haya vivido entre Brasil, Nueva York y Europa, lo que lo diferencia de otros perfiles asociados a la realeza europea, quienes suelen provenir de familias aristocráticas.

La relación entre Leonor y Gabriel comenzó durante su etapa académica en Gales, donde compartieron momentos significativos. Tras su graduación, continuaron generando interés mediático con reportes de encuentros privados y una conexión en crecimiento.

La Casa Real española mantiene un estricto control sobre la vida privada de la princesa, pero el nombre de Gabriel Giacomelli sigue siendo objeto de conversación. A lo largo de su vida, la princesa Leonor ha visto aparecer diversos nombres en su vida sentimental, pero la historia con Gabriel ha cobrado especial relevancia.

Hoy en día, la princesa Leonor se prepara para asumir su rol como futura reina, equilibrando actividades oficiales con su formación militar. En este contexto, la historia con Gabriel Giacomelli, que mezcla juventud, lujo y un perfil internacional, ha capturado la atención de la opinión pública en múltiples países.