El misterio sobre el papel de Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day se rompe a horas del estreno

La actriz había logrado mantener en secreto su personaje durante toda la promoción, pero una revelación inesperada en la premiere dejó al descubierto uno de los grandes enigmas de la película.

Hoy 07:50

La participación de Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day se había convertido en uno de los mayores enigmas de la nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel. La actriz de Stranger Things logró mantener en secreto su personaje hasta prácticamente el día del estreno, generando una fuerte expectativa entre los seguidores de la saga protagonizada por Tom Holland y Zendaya.

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El hermetismo alrededor del film —que llega a los cines españoles el 29 de julio bajo la dirección de Destin Daniel Cretton— se mantuvo firme durante toda la promoción. Incluso llamó la atención que no hubiera filtraciones relevantes, especialmente considerando el historial de Holland, conocido por revelar detalles de proyectos anteriores de Marvel durante campañas como las de Vengadores: Infinity War.

Sin embargo, el secreto no llegó intacto al estreno. La revelación inesperada se produjo durante la alfombra roja de la premiere en Los Ángeles, y no por parte del elenco principal, sino del músico Steve Lacy, invitado al evento por su participación en la banda sonora con el tema Oh Yeah?.

Durante una entrevista, Lacy fue consultado sobre su personaje favorito de la película. A pesar de la advertencia explícita de evitar spoilers, el artista respondió sin reparos, dejando entrever información clave sobre el papel de Sink y rompiendo así el misterio que Marvel había logrado sostener hasta último momento.

A partir de aquí, la información puede contener SPOILERS sobre Spider-Man: Brand New Day.