Cristina Kirchner presentará un reclamo ante la ONU por su condena en la causa Vialidad

La presentación estará enfocada en presuntas irregularidades vinculadas con el debido proceso, el derecho de defensa y la imparcialidad de los tribunales que intervinieron en la causa. La defensa buscará que el Comité determine si el Estado argentino incumplió las obligaciones asumidas al adherir a los tratados internacionales de derechos humanos.

El equipo jurídico encabezado por Carlos Beraldi sumó para esta etapa al abogado brasileño Rafael Valim , quien tuvo participación en la defensa del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , durante el caso Lava Jato. También se incorporó el exjuez español Javier Borrego , quien cuenta con experiencia en el sistema europeo de protección de los derechos humanos.

Uno de los antecedentes que la defensa considera relevante es el caso de Lula. En 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el proceso judicial seguido contra el mandatario brasileño había vulnerado garantías vinculadas con el debido proceso. La estrategia de Kirchner buscará que ese antecedente sea tenido en cuenta para analizar su situación.

El Comité deberá evaluar en primer término la admisibilidad de la presentación. Si considera que cumple con los requisitos establecidos, podrá solicitar información al Estado argentino y posteriormente avanzar en el análisis del fondo del reclamo.

Una eventual decisión del organismo no tendría capacidad para dejar sin efecto una sentencia dictada por la Justicia argentina. Sin embargo, podría establecer un pronunciamiento internacional sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el país en materia de derechos humanos.

En una columna publicada este miércoles en el diario español El País, Cristina Kirchner sostuvo que su situación judicial excede su caso personal y afecta al funcionamiento de la democracia.

La expresidenta sostuvo que la democracia "no se agota en la celebración periódica de elecciones" y afirmó que necesita de instituciones capaces de garantizar el ejercicio de los derechos. En ese sentido, cuestionó el rol de la Justicia cuando, según su mirada, deja de actuar como garante de las libertades y comienza a intervenir en la disputa política.

Kirchner afirmó que fue sometida a un proceso marcado por "arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal" y también denunció un contexto de hostilidad que, según sostuvo, está relacionado con el "machismo estructural" presente en sectores del sistema judicial argentino. En la publicación también mencionó el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022 y lo vinculó con los riesgos que implica la violencia política para la convivencia democrática.

La exmandataria planteó además que su condena no afecta únicamente sus derechos individuales, sino también los de los ciudadanos que la eligieron. En esa línea, sostuvo que la inhabilitación perpetua de un dirigente mediante el sistema judicial puede convertirse en una forma de "erosión democrática" y advirtió sobre el riesgo de que decisiones judiciales terminen determinando quién puede participar de la competencia política.

"Fue precisamente por comprender que esta discusión trasciende las fronteras argentinas que decidí presentar una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", explicó Kirchner en el artículo. Según remarcó, su objetivo no es obtener un trato diferencial, sino someter el proceso que terminó con su condena al análisis del derecho internacional de los derechos humanos.

La expresidenta también destacó la incorporación de Valim y Borrego para esta nueva etapa de su defensa y sostuvo que su participación refleja la intención de llevar la discusión al plano de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

"Continuaré defendiendo mi inocencia con todos los instrumentos que el Estado de derecho pone a disposición de los ciudadanos", afirmó Kirchner, quien cerró su columna con una defensa de las garantías fundamentales como un principio que, según sostuvo, excede su situación personal y alcanza al conjunto de la sociedad.