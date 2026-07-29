Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUL 2026 | 17º
X
Mundo

Irán lanzó misiles contra una base de EE.UU. en Jordania y Washington respondió con ataques en Irak

El Comando Central estadounidense aseguró que todos los proyectiles fueron interceptados. Horas después, Estados Unidos confirmó una ofensiva conjunta con Arabia Saudita contra grupos proiraníes en territorio iraquí.

Hoy 08:43

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar cuando fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles balísticos contra una base militar estadounidense en Jordania.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Comando Central (CentCom) informó que todos los proyectiles fueron interceptados con éxito y que las tropas permanecen en alto estado de preparación.

El ataque, que se produjo a las 17:45 hora de Washington, fue atribuido a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Según el CentCom, se trató de un intento de ataque sorpresa contra fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

Aunque el gobierno norteamericano no precisó la ubicación, fuentes oficiales y medios de Irán e Israel señalaron que el blanco fue una base en territorio jordano.

Horas después del ataque, el CentCom confirmó que, junto a las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita, lanzó una serie de ataques de precisión contra grupos identificados como “terroristas iraquíes” alineados con Irán.

EE.UU. confirmó que aviones de combate de ambos países atacaron “sitios logísticos y de armamento terrorista” en el este de Irak, en respuesta a más de 30 ataques aéreos con drones dirigidos por el CGRI en las últimas 72 horas.

La Resistencia Islámica en Irak, que agrupa a los principales grupos proiraníes, denunció que los ataques dejaron unos 20 muertos y heridos, además de daños materiales en edificios y propiedades.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una mujer de 67 años resultó gravemente herida tras un choque en La Banda y permanece internada
  2. 2. “Estoy muriéndome por dentro”: el pedido de una madre que no ve a su hija desde hace casi cuatro meses
  3. 3. San Lorenzo festejó sobre el final ante Gimnasia de Mendoza y cortó la mala racha
  4. 4. Boca evalúa jugar fuera de La Bombonera ante Estudiantes por el mal estado del campo de juego
  5. 5. Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero: cómo estará el clima este miércoles 29 de julio del 2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT