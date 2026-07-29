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"Paisajes del Alma" llega al Teatro 25 de Mayo con un recorrido por el Lied alemán y la música latinoamericana

La mezzosoprano María Fernanda Pérez y la pianista Mariana Quainelle ofrecerán un recital este jueves 30 de julio, desde las 21, en el Salón de los Espejos. La entrada será libre y gratuita.

Hoy 09:10
Paisajes del Alma

El Teatro 25 de Mayo será escenario este jueves 30 de julio, desde las 21, del recital "Paisajes del Alma", una propuesta musical que invita al público a recorrer algunas de las obras más representativas del Lied romántico alemán, la canción argentina y la música latinoamericana. La presentación se realizará en el Salón de los Espejos y contará con entrada libre y gratuita.

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El concierto estará a cargo de la mezzosoprano María Fernanda Pérez y la pianista Mariana Quainelle, quienes ofrecerán un repertorio pensado como un viaje por las emociones humanas, a través de composiciones que abordan temas como el amor, la esperanza, el dolor, la memoria y la identidad cultural.

La primera parte del recital estará dedicada al romanticismo alemán, con obras de Robert Schumann, Clara Schumann y Johannes Brahms, compositores que llevaron el género del Lied a una de sus máximas expresiones artísticas.

En la segunda parte, el programa se trasladará hacia la canción argentina y la música latinoamericana, con piezas de Carlos Guastavino, Carlos López Buchardo, Mozart Camargo Guarnieri y Ernesto Lecuona, en un recorrido que pondrá en primer plano la poesía, la naturaleza y la identidad del continente.

Según adelantaron las artistas, el recital fue concebido para acercar este repertorio tanto a los habituales seguidores de la música de cámara como a quienes tendrán un primer contacto con este género, con una propuesta que busca combinar belleza, intimidad y emoción.

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