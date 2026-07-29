Tragedia en el barrio Alberdi: una mujer de 58 años murió luego de caer desde un 11º piso

La víctima, de 58 años, fue hallada sin vida sobre la terraza de una vivienda ubicada en calle Alvear. La Justicia ordenó pericias para determinar las circunstancias del hecho.

Hoy 09:55

Una mujer de 58 años falleció durante la madrugada de este miércoles luego de caer desde el piso 11 del edificio Musseti, ubicado sobre calle Perú al 500, en el barrio Alberdi.

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El cuerpo fue encontrado sobre la terraza de una vivienda situada en Alvear 478, donde intervino personal policial tras un llamado que alertó sobre la presencia de una persona sin signos vitales.

La víctima fue identificada como Sandra Zanni, domiciliada en Belgrano Norte al 1100, quien además tenía un departamento en el edificio desde donde, de acuerdo con las primeras averiguaciones, se habría producido la caída.

El propietario de la vivienda donde quedó el cuerpo manifestó a los efectivos que alrededor de las 3 de la madrugada escuchó un fuerte impacto, aunque recién horas después advirtió lo sucedido y dio aviso a la Policía.

En el lugar trabajó personal del SEASE, que constató el fallecimiento de la mujer. Posteriormente, efectivos de Criminalística y el médico de Policía realizaron las pericias de rigor por disposición de la Justicia.

En el marco de la investigación, la hija de la víctima informó que Sandra Zanni se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico. Con los elementos reunidos hasta el momento, la causa continúa en investigación y, de manera preliminar, los investigadores orientan las actuaciones hacia un presunto suicidio.