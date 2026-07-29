Un perrito sorprende en su primer cumpleaños con una reacción hilarante

Un video viral en TikTok muestra la celebración del primer cumpleaños de un perrito, quien robó la atención al proteger su pastel de un pequeño invitado canino.

Hoy 10:38

Las celebraciones de cumpleaños no son exclusivas de los humanos, y este perrito lo dejó muy claro cuando celebró su primer año de vida rodeado de su familia y amigos peludos.

Un usuario de TikTok compartió el entrañable momento en el que su mascota disfrutaba de un pequeño pastel, una vela encendida y una peculiar versión de "Las Mañanitas", interpretada entre ladridos, que marcaba el inicio de la fiesta.

Todo estaba listo para consentir al protagonista del día, pero el momento más esperado llegó con la tradicional "¡Mordida, mordida!", donde el cumpleañero sorprendió a todos con su inesperada reacción.

Al notar que un pequeño chihuahua se acercaba con la intención de probar el pastel, el festejado intentó ahuyentarlo en dos ocasiones, dejando claro que ese postre era exclusivamente para él.

La escena, cargada de ternura y humor, rápidamente conquistó a miles de usuarios en la plataforma, quienes llenaron la publicación de comentarios y bromas sobre la actitud "celosa" del perrito.

A pesar de que todo quedó en un divertido susto y ninguno de los animales resultó lastimado, el video se convirtió en uno de esos momentos memorables que demuestran el carisma y las ocurrencias de las mascotas.