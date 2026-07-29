Lanús defiende la ventaja en Perú ante Cienciano y busca los octavos de final de la Copa Sudamericana

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino llega con una ventaja importante tras imponerse 2-0 en la ida y buscará completar la tarea para avanzar de fase en donde ya espera Botafogo.

Hoy 10:55

Lanús visitará este miércoles desde las 21.30 a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por el encuentro de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino llega con una ventaja importante tras imponerse 2-0 en la ida y buscará completar la tarea para avanzar a los octavos de final, instancia en la que ya espera Botafogo.

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En el primer cruce disputado en La Fortaleza, el Granate dio un paso firme hacia la clasificación. Franco Watson abrió el marcador a los 35 minutos y Ramiro Carrera amplió la diferencia en tiempo de descuento, dejando a Lanús con una renta importante para afrontar la revancha en la altura de Cusco. La única mala noticia para el conjunto argentino fue la expulsión de Lucas Besozzi, quien deberá cumplir una fecha de suspensión y no estará disponible para este compromiso.

Además del buen resultado internacional, Lanús llega entonado tras comenzar con una victoria el Torneo Clausura, al derrotar 1-0 a San Lorenzo gracias a un gol de Yoshan Valois. En cambio, Cienciano no atraviesa su mejor presente, ya que viene de caer 2-0 frente a Juan Pablo II College por la segunda fecha del Torneo Apertura de Perú y está obligado a revertir la serie como local.

Probables formaciones

Cienciano: Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza; Carlos Garcés y Alejandro Hohberg. DT: Horacio Melgarejo.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson o Dylan Aquino, Ramiro Carrera y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

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