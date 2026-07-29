El Gobierno prepara un viaje a China para avanzar con negociaciones comerciales

El canciller Pablo Quirno confirmó que la comitiva estaría integrada por Karina Milei y Luis Caputo. La visita buscará fortalecer la agenda bilateral y avanzar en temas económicos pendientes.

Hoy 12:23

El Gobierno busca concretar un viaje a China para avanzar en negociaciones comerciales con el gigante asiático. Así lo anticipó el canciller Pablo Quirno.

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“Estamos buscando fechas. Tenemos planeado ir con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo en función de las negociaciones comerciales que estamos teniendo con las autoridades chinas”, indicó el jefe de la diplomacia argentina.

El canciller explicó que el viaje se realizará una vez que se resuelvan los temas pendientes “que aún están sobre la mesa”.

A mediados de junio, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, había mantenido una serie de reuniones en Shanghái para avanzar en las conversaciones sobre la renovación del swap, que la Argentina acordó hace 17 años y que vence el próximo 6 de agosto.

Por otra parte, Quirno aseguró que mantiene conversaciones constantes con el gobierno de Xi Jinping y aseguró que la relación bilateral con China “está bien”.

Además, adelantó que la visita oficial se realizaría antes de una eventual visita del presidente Javier Milei. “Iremos antes que vaya el Presidente. Esperamos que sea este año”, sostuvo a radio Mitre.

De todos modos, el viaje de Milei a Beijing continúa sin una fecha confirmada. La visita había sido anunciada por primera vez a fines de 2024 y luego reiterada en enero de este año.

El Presidente mantuvo su primer encuentro cara a cara con Xi Jinping en la cumbre del G20 en Brasil en noviembre del 2024.

China respaldó a Lula da Silva tras el apoyo de Javier Milei a Bolsonaro

En plena escalada de tensión diplomática entre Argentina y Brasil, el presidente de China, Xi Jinping, salió a respaldar a Luiz Inácio Lula da Silva y remarcó la oposición de Pekín a cualquier tipo de injerencia externa en los asuntos internos brasileños. El gesto se produjo durante una conversación telefónica entre ambos mandatarios y reforzó la alianza entre las dos economías del bloque BRICS.

Según informó la agencia oficial Xinhua, Xi aseguró que China apoya a Brasil en la defensa de su soberanía, independencia y derecho a resolver sus asuntos internos sin interferencias. Además, destacó la importancia de fortalecer la cooperación bilateral y de preservar el multilateralismo en un escenario internacional cada vez más complejo.

La relación bilateral entre la Argentina y China

La relación bilateral entre China es muy importante para la Argentina. Es el segundo socio comercial para el país, después de Brasil.

Según los últimos datos del INDEC, el intercambio comercial con Beijing registró en lo que va de 2026 un saldo negativo de US$3092 millones y es el de mayor magnitud para la Argentina.

El vínculo con China representó el 9,9% de las exportaciones y 23,4% de las importaciones argentinas totales en el mismo período.

Las ventas argentinas al gigante asiático alcanzaron los US$4891 millones, con un aumento de 59,1% respecto del primer semestre del 2025. Las importaciones sumaron US$7983 millones y disminuyeron 3,8% interanual.