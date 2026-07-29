River presentó su nueva camiseta con una inédita banda roja por los 125 años del club

El Millonario dio a conocer una nueva indumentaria de adidas, inspirada en uno de los primeros escudos de la institución y con un diseño especial para conmemorar su aniversario.

Hoy 12:25

River presentó oficialmente su nueva camiseta, una edición especial que rinde homenaje a la historia del club y que se distingue por un diseño inédito. La flamante casaca, confeccionada por Adidas, luce una banda roja con bordes negros, un detalle nunca antes utilizado en la indumentaria tradicional del Millonario.

La nueva piel fue lanzada en el marco del 125° aniversario de la institución y está inspirada en uno de los primeros escudos utilizados por River a comienzos del siglo XX. Además del novedoso diseño, la camiseta incorpora un logo conmemorativo que celebra los 125 años de vida del club de Núñez.

En el aspecto técnico, la indumentaria fue confeccionada con una tecnología que favorece la evaporación del sudor, permitiendo que los jugadores se mantengan secos durante más tiempo y mejorando la ventilación para un mayor rendimiento dentro del campo de juego.

La presentación oficial estuvo encabezada por varias figuras del plantel profesional masculino y femenino. Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Aníbal Moreno, Marcos Acuña, Facundo Colidio, Carolina Ceniza, Joaquín Freitas y Paloma Fagiano fueron los encargados de lucir la nueva camiseta en la campaña de lanzamiento.

Con el Torneo Clausura ya en marcha, los hinchas del Millonario ya pueden adquirir la nueva indumentaria, que combina un diseño innovador con un fuerte homenaje a la rica historia de una de las instituciones más grandes del fútbol argentino.