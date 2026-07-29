El radical cambio de Erik Lamela: de la Selección Argentina a utilero en el Monterrey de Almeyda

El exvolante de River, ganador del Premio Puskás y con pasado en la Albiceleste, inició una nueva etapa en el fútbol tras su retiro y fue inscripto como utilero en Rayados por una cuestión reglamentaria.

Hoy 12:10

Erik Lamela comenzó una nueva etapa en su carrera, aunque muy distinta a la que imaginaban los hinchas que lo vieron brillar en River, Roma, Tottenham, Sevilla y la Selección Argentina. Tras retirarse del fútbol profesional por una lesión en la cadera, el exmediocampista se sumó al cuerpo técnico de Matías Almeyda en Rayados de Monterrey, donde fue registrado oficialmente como utilero por una particularidad del reglamento de la Liga MX.

Aunque en la práctica se desempeña como ayudante de campo del entrenador argentino, Lamela no puede ser inscripto con ese cargo debido a que todavía no cuenta con la licencia exigida por el artículo 17.1 del reglamento de la competencia mexicana. El exfutbolista se encuentra realizando el curso de director técnico UEFA Pro, una certificación que comenzó tras colgar los botines y que tiene una duración de doce meses.

El vínculo entre Lamela y Almeyda no es nuevo. Ambos coincidieron durante el paso del Pelado por Sevilla, donde el exvolante ya había comenzado a colaborar con el entrenador. Ahora, en México, volverán a compartir proyecto con la intención de llevar a Monterrey a pelear por los principales objetivos de la temporada.

La carrera de Coco Lamela dejó una huella importante en el fútbol internacional. Surgido en River, fue transferido a Roma y posteriormente vivió su etapa más destacada en Tottenham, donde disputó 257 partidos y conquistó el Premio Puskás gracias a su inolvidable gol de rabona frente a Arsenal en 2021. Más tarde pasó por Sevilla, donde ganó la Europa League, antes de cerrar su trayectoria como futbolista en AEK Atenas.

Con la camiseta de la Selección Argentina, Lamela fue convocado por Alejandro Sabella y Gerardo Martino, participó en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014 y formó parte de los planteles que alcanzaron las finales de las Copas América 2015 y 2016.

Su retiro llegó de manera anticipada debido a los problemas físicos que arrastró durante los últimos años. Una grave lesión en la cadera, que requirió dos operaciones, terminó poniendo fin a su carrera profesional. "Hace cinco años que tomo pastillas cada partido para poder competir", reveló tiempo atrás, al explicar los motivos que lo llevaron a despedirse de las canchas. Ahora, lejos del césped como jugador, Erik Lamela comienza a escribir un nuevo capítulo desde el banco de suplentes junto a Matías Almeyda.