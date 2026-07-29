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La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra: "Está siendo un duelo difícil para ambos"

La cantante anunció el fin de la relación a través de un comunicado en sus redes sociales y aseguró que la decisión fue tomada de común acuerdo.

Hoy 12:17
La Joaqui y Luck Ra.

La Joaqui se cansó de las especulaciones y en medio de un profundo dolor confirmó lo que todos comentaban: que ya no está en pareja con Luck Ra.

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A través de un comunicado que publicó en Instagram, dio algunos detalles de la ruptura y una frase llamó la atención.

“Queres comunicar, antes de que sigan las versiones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin”, escribió.

Y agregó: “Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares”.

Luego de que se dijera que el músico no quería saber nada con las nenas de Joaquinha, la cantante aclaró que Facundo siempre amó a sus hijas, y que ellas también a él. Después se refirió a los motivos que desencadenaron que tomaran caminos separados.

“Son deseos de un futuro y etapa distintas. Por todo lo compartido durante este tiempo, nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa”, agregó.

La Joaqui también les agradeció a los fanáticos por el apoyo que siempre les brindaron durante la relación y ahora, con la separación confirmada. “Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales. Está siendo un duelo difícil para ambos”, cerró.

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