Escalofríante hallazgo en el departamento Avellaneda: encuentran restos óseos cerca de la Ruta Nacional 34

Un vecino encontró lo que serían restos humanos mientras realizaba tareas de corte de leña. La Fiscalía ordenó preservar la escena y dispuso las primeras pericias.

Hoy 13:17

La Policía y la Justicia investigan el hallazgo de restos óseos que serían de origen humano en un paraje rural ubicado entre Villa Mailín y Herrera, a la vera de la Ruta Nacional 34.

El descubrimiento se produjo en el paraje Sapi Pozo, situado a unos dos kilómetros del acceso principal a Villa Mailín. Según las primeras averiguaciones, un vecino que realizaba tareas de corte de leña en la zona observó los restos, que se encontraban cerca de la banquina, y dio aviso de inmediato a las autoridades.

Tras la denuncia, efectivos de la dependencia jurisdiccional y de áreas especializadas se trasladaron al lugar y montaron un operativo para preservar la escena, con el objetivo de evitar la alteración de posibles elementos de interés para la investigación.

Por disposición de la Fiscalía de turno, se aguardaba la llegada del médico forense y de peritos de Criminalística, quienes tendrán a su cargo el levantamiento de los restos y las pericias correspondientes.

Las primeras diligencias buscarán determinar si los restos pertenecen a una persona humana, establecer su antigüedad y avanzar en la identificación, mediante estudios antropológicos y forenses.

La causa quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que dispuso las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias del hallazgo.