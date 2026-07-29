En vivo: Barracas Central recibe a Aldosivi con el objetivo de extender su buen inicio en el Clausura

El Guapo buscará aprovechar el envión anímico tras el histórico triunfo ante River, mientras que el Tiburón necesita sumar para escapar de la zona baja de la tabla anual.
Barracas Central recibirá este miércoles desde las 14.30 a Aldosivi en el Estadio Claudio Tapia, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Damián Ayude intentará darle continuidad a su gran inicio de campeonato, mientras que el equipo de Israel Damonte irá por su primera victoria del certamen.
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