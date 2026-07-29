Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUL 2026 | 24º
X
Somos Deporte

En vivo: Barracas Central recibe a Aldosivi con el objetivo de extender su buen inicio en el Clausura

El Guapo buscará aprovechar el envión anímico tras el histórico triunfo ante River, mientras que el Tiburón necesita sumar para escapar de la zona baja de la tabla anual.

Hoy 15:50

Barracas Central recibirá este miércoles desde las 14.30 a Aldosivi en el Estadio Claudio Tapia, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Damián Ayude intentará darle continuidad a su gran inicio de campeonato, mientras que el equipo de Israel Damonte irá por su primera victoria del certamen.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Aldosivi
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Elecciones 2026: consultá el padrón y conocé dónde votás el próximo domingo en Santiago del Estero
  2. 2. El fuego en el departamento de Ramiro Petros no fue accidental y habría comenzado en el dormitorio del empresario
  3. 3. Una mujer de 67 años resultó gravemente herida tras un choque en La Banda y permanece internada
  4. 4. Tragedia en el barrio Alberdi: una mujer de 58 años murió luego de caer desde un 11º piso
  5. 5. “Estoy muriéndome por dentro”: el pedido de una madre que no ve a su hija desde hace casi cuatro meses
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT