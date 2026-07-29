Boca busca cancha: las cuatro opciones si la Bombonera no llega para recibir a Estudiantes

El Xeneize evalúa mudar su localía para el duelo pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura. La dirigencia esperará la evolución del césped, pero ya analiza escenarios alternativos dentro de Buenos Aires.

Hoy 14:31

Boca podría dejar la Bombonera en su próximo compromiso como local ante Estudiantes de La Plata, correspondiente a la segunda fecha pendiente del Torneo Clausura. La decisión dependerá del estado del campo de juego, que continúa en proceso de recuperación y todavía no mostró la mejoría esperada tras los trabajos de resiembra.

La dirigencia y el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena aguardarán algunos días más para evaluar la evolución del césped. En caso de que la cancha no llegue en condiciones, el club comenzará a definir dónde recibirá al Pincha, el próximo miércoles 5 de agosto a las 19.

Los trabajos en la Bombonera comenzaron en abril, durante un período sin partidos como local. Se realizaron tareas de resiembra, aireación y topdressing, una técnica que busca mejorar la superficie mediante la colocación de una capa de arena. Sin embargo, el campo volvió a mostrar dificultades en el partido ante O’Higgins por la Copa Sudamericana.

Durante ese encuentro, varios sectores del terreno evidenciaron problemas, especialmente la zona cercana a los palcos, uno de los sectores más castigados por la falta de luz natural. Incluso, en algunos momentos del partido el césped se levantó y generó inconvenientes para los futbolistas.

Las cuatro alternativas que maneja Boca

Si finalmente decide preservar la Bombonera, Boca apunta a mantenerse cerca de sus hinchas y evitar un traslado complicado en un partido entre semana. Por eso, las opciones que aparecen en carpeta son cuatro estadios del área metropolitana:

Huracán

Vélez

Lanús

San Lorenzo

La elección no dependerá solamente de la disponibilidad de cada cancha, sino también de cuestiones de seguridad y de la ubicación de los abonados de plateas y palcos, que deberán contar con sectores similares a los que ocupan habitualmente en el estadio de Brandsen 805.

La última vez que el conjunto de la Ribera jugó como local fuera de la Bombonera fue en febrero de 2024, cuando enfrentó a Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro por problemas con el estado del campo.

Aunque para Arruabarrena la prioridad siempre es jugar en casa, puertas adentro entienden que darle más tiempo al césped podría ser beneficioso pensando en una agenda cargada. Luego del duelo ante Estudiantes, llegará el partido frente a Vélez y, si supera a O’Higgins, la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Además, el presente futbolístico suma presión: Boca no ganó sus últimos tres partidos en la Bombonera, con derrotas ante Huracán y Universidad Católica, además del empate frente a Cruzeiro. Ahora, el club analiza si un cambio de escenario puede ser el primer paso para recuperar confianza y mejorar su rendimiento.