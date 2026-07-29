En vivo: luego de golear a Boca, Deportivo Riestra se mide ante Defensa y Justicia en Varela

El Malevo llega entonado tras golear al Xeneize en el debut, mientras que el Halcón buscará su primera victoria del campeonato.

Hoy 15:05

Defensa y Justicia será local este miércoles desde las 17.00 frente a Deportivo Riestra en el Estadio Norberto Tomaghello, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Julio Vaccari intentará recuperarse luego del empate en su estreno, mientras que el equipo de Guillermo Duró buscará ratificar el gran nivel que mostró en la contundente victoria sobre Boca.

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