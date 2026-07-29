Un sismo de magnitud 3,3 sorprendió a Santiago del Estero

El movimiento sísmico fue informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). Tuvo una profundidad de 610 kilómetros y su epicentro se ubicó al noreste de la capital santiagueña.

Hoy 15:10

Un sismo de magnitud 3,3 se registró durante la madrugada de este miércoles en la provincia de Santiago del Estero, de acuerdo con el reporte oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

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Según el organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 00:39:15 (hora local) y tuvo su epicentro a 85 kilómetros al noreste de la ciudad de Santiago del Estero, a 106 kilómetros al oeste de Quimilí y a 108 kilómetros al oeste de Campo Gallo.

El informe técnico señala que el sismo se produjo en las coordenadas 27,491° de latitud sur y 63,489° de longitud oeste, con una profundidad de 610 kilómetros, característica que suele atenuar la percepción del movimiento en superficie.

Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del fenómeno. Tampoco trascendieron informes oficiales sobre inconvenientes derivados del temblor.

El Inpres mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica en todo el país y publica en tiempo real los registros de los eventos detectados.