Mujer baleada en Tartagal se recupera tras recibir atención médica

Una mujer fue herida de bala en Tartagal mientras se dirigía a su trabajo, pero su estado de salud es estable y no reviste gravedad.

Hoy 16:20

En la jornada del lunes, Tartagal se convirtió en el centro de atención tras el incidente de una mujer baleada cuando se dirigía a su lugar de trabajo.

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El Dr. Pedro Urueña, gerente del hospital Juan Domingo Perón, informó que la paciente ingresó alrededor de las 7 de la mañana con un diagnóstico de herida de arma de fuego.

Durante su atención, se realizaron todos los estudios necesarios, incluyendo laboratorio y tomografías, y se consultó con el cirujano, quien confirmó que el proyectil no comprometía ningún órgano.

Según lo manifestado por la mujer, el Dr. Urueña añadió que fue trasladada a una clínica privada por la ART alrededor de las 15.30, después de ser estabilizada.

El médico destacó que la mujer llegó al nosocomio lúcida y con signos vitales estables, recibiendo atención inmediata del equipo médico de guardia.

Tras la evaluación, se determinó que no era necesaria ninguna intervención quirúrgica, ya que no presentaba riesgo significativo y podía ser monitoreada con conductas expectantes.