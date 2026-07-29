Nico Vázquez y Dai Fernández emocionaron con un romántico intercambio tras el triunfo de Rocky en los Premios Pinti

La pareja celebró los tres galardones obtenidos por la obra en la primera edición de los Premios Pinti y compartió emotivos mensajes en redes sociales que conquistaron a sus seguidores.

Hoy 17:10

La primera edición de los Premios Pinti dejó una de las postales más emotivas de la noche con Nico Vázquez y Dai Fernández como protagonistas. Tras el éxito de Rocky, la pareja celebró los reconocimientos obtenidos por la obra y protagonizó un romántico intercambio de mensajes en redes sociales.

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La ceremonia, realizada en el Teatro Colón y organizada por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), distinguió a las principales producciones del teatro comercial porteño. Entre las grandes ganadoras estuvo Rocky, que obtuvo tres premios, entre ellos el de Mejor Producción y Espectáculo del Año en la categoría Drama o Comedia Dramática.

Finalizada la gala, Dai Fernández compartió su alegría con un mensaje dedicado al elenco y al equipo de la obra, aunque reservó unas palabras especiales para Nico Vázquez, a quien agradeció por liderar el proyecto y por haber confiado en ella para formar parte de la producción.

La actriz destacó el profesionalismo y la calidad humana del actor, y aseguró que integrar el elenco representa un verdadero privilegio para ella.

La respuesta de Nico Vázquez no tardó en llegar y estuvo cargada de afecto. El actor elogió tanto el talento artístico como las cualidades personales de su pareja, a quien definió como una persona "buena de verdad" y alguien que hace bien a quienes la rodean.

Además, expresó lo feliz que se siente de compartir con ella tanto el escenario como la vida cotidiana, agradeciéndole por su amor, su entrega y el acompañamiento constante.

El intercambio fue celebrado por miles de seguidores, que llenaron las publicaciones de mensajes de cariño para la pareja, cuyo romance nació durante el trabajo conjunto en Rocky.

La demostración de afecto llegó pocas semanas después del cumpleaños número 49 de Nico Vázquez, celebración en la que también estuvo presente Dai Fernández. En aquella oportunidad, la actriz le había dedicado un tierno saludo en redes sociales, reafirmando el gran momento personal y profesional que atraviesan juntos.