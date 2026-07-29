"El lugar no era muy accesible": el intendente de Valle Fértil habló tras la tragedia aérea

Mario Riveros contó cómo se enteró del accidente, reveló que la zona presentaba problemas de visibilidad y explicó las dificultades que enfrentaron los equipos para localizar la aeronave.

Hoy 18:09

El intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, brindó detalles sobre las horas posteriores al accidente del helicóptero que se estrelló este miércoles en San Juan y dejó siete víctimas fatales. El jefe comunal aseguró que la zona donde ocurrió el siniestro presentaba neblina y explicó que el terreno dificultó el trabajo de los equipos de emergencia.

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"Yo me encontraba en mi despacho esperando la jornada de capacitaciones. El jefe del Escuadrón 4 de los Bomberos me avisó un rato más tarde que se suspendía el evento y después me informaron que un helicóptero había sufrido un siniestro en la zona del Parque Provincial Ischigualasto", relató Riveros en diálogo con Está Pasando (TN).

El intendente señaló que, según la información que recibió de parte del personal de la provincia, las condiciones meteorológicas podrían haber influido en el desarrollo del vuelo.

"Cuando tomé contacto con personal de fuerza civil de la provincia, me informaron que la zona del Parque estaba con neblina y era allí donde se había producido el hecho", expresó.

Además, explicó que la ubicación del accidente complicó las tareas de búsqueda y rescate. "A las 13, personal de Defensa Civil nos indicó que el helicóptero había sido visibilizado por otra aeronave de La Rioja. El lugar no era muy accesible", sostuvo, al tiempo que precisó que transcurrieron alrededor de 40 minutos entre la pérdida de contacto con la aeronave y su localización.

Por último, Riveros manifestó su acompañamiento a los familiares de las víctimas y puso a disposición los recursos del municipio. "Me puse a disposición como autoridad del departamento y también a todo el equipo que me acompaña en la gestión para brindarle todo el apoyo necesario que cuenta el municipio", afirmó.

El accidente ocurrió mientras el helicóptero Bell 412 participaba de una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, antes de trasladarse a La Rioja para colaborar en el combate de los incendios forestales que afectan la zona de Chilecito.

Horas después del siniestro, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó la muerte de los siete ocupantes de la aeronave: Carlos Heredia, director de Protección Civil; Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe de Bomberos; Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta. Las causas del accidente continúan bajo investigación.