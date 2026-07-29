El Gobierno captó otros USD 309 millones en una nueva licitación y reforzó su estrategia financiera

La Secretaría de Finanzas logró un rollover del 144,5% en la licitación de deuda y no inyectó pesos al mercado. Además, sumó nuevos dólares para fortalecer el programa financiero previsto hasta 2027.

Hoy 18:29

El Gobierno nacional consiguió este miércoles otros USD 309 millones mediante una nueva licitación de deuda, en una operación que forma parte de la estrategia financiera diseñada por el Ministerio de Economía para garantizar el cumplimiento de los compromisos de deuda hasta 2027.

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La Secretaría de Finanzas informó que la subasta concluyó con una adjudicación de $12,21 billones, luego de recibir ofertas por $13,98 billones. El resultado permitió alcanzar un rollover del 144,53% respecto de los vencimientos del día, estimados en $8,5 billones, sin necesidad de liberar pesos al mercado.

Uno de los instrumentos más destacados fue el bono AO29, denominado en dólares y con vencimiento en octubre de 2029, que captó USD 309 millones tras recibir ofertas por USD 366 millones. La tasa de corte quedó fijada en 8,33% de Tasa Interna de Retorno Efectiva Anual (TIREA).

El AO29 forma parte de la estrategia impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, para fortalecer la disponibilidad de divisas del Tesoro y afrontar los vencimientos previstos durante el resto de 2026. El instrumento, que tiene un cupo máximo de USD 2.000 millones, había debutado a mediados de julio con una fuerte demanda del mercado.

En la licitación también hubo una importante participación en los títulos en pesos, especialmente en los instrumentos a tasa fija. Entre ellos se destacó una Lecap con vencimiento en octubre de 2026, que concentró adjudicaciones por $4,61 billones.

Asimismo, los bonos ajustados por CER, los títulos duales y los instrumentos vinculados al dólar oficial también registraron una elevada demanda, reflejando el interés de los inversores por alternativas que ofrecen cobertura frente a distintos escenarios económicos.

Desde el mercado interpretaron que la fuerte adhesión a los instrumentos de tasa fija y duales evidencia la confianza en la estrategia financiera del Gobierno, que continúa priorizando la renovación de los vencimientos de deuda y el fortalecimiento de la posición del Tesoro sin incrementar la liquidez en circulación.