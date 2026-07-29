Motociclista acosa a ciclista y sufre un choque contra un poste

Un video viral revela el angustiante acoso de un motociclista a una ciclista que culmina en un accidente en Vega Baja, Puerto Rico.

Hoy 19:01

Un impactante video ha causado revuelo en las redes sociales tras mostrar el acoso de un motociclista a una ciclista en Vega Baja, Puerto Rico. El clip, grabado por la propia deportista, captura el momento en que el motociclista pierde el control de su vehículo y colisiona contra un poste.

En las imágenes, se observa cómo el motociclista sigue a la ciclista de manera peligrosa, intentando intimidarla mientras le lanza insultos. A medida que avanza la grabación, se hace evidente que el conductor realiza maniobras temerarias, buscando amedrentar a la mujer que pedalea en la carretera.

El video se torna aún más dramático cuando, al parecer, el motociclista se distrae mirando hacia atrás, en medio de una discutida acalorada con la ciclista. Esta distracción le cuesta caro, ya que pierde el control del manubrio de su moto.

El impacto violento de la motocicleta contra el poste es captado en el video, lo que ha llevado a muchos a compartir la secuencia en diversas plataformas. Los usuarios reaccionaron con sorpresa ante el desenlace del incidente, que resalta la peligrosidad del acoso en la vía pública.

Las redes sociales han sido un refugio para que los usuarios expresen su indignación y preocupación por la seguridad de los ciclistas, especialmente en situaciones de acoso como esta. La ciclista, al grabar el incidente, no solo documentó su experiencia, sino que también generó un debate sobre el acoso en las carreteras.

Este caso pone de manifiesto la necesidad de abordar el acoso en las vías y la importancia de la seguridad para todos los usuarios de la carretera. La viralización del video ha invitado a la reflexión sobre las conductas agresivas y su impacto en la comunidad.