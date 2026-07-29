Defensa y Justicia festejó ante Deportivo Riestra en Varela

El Halcón sumó su primera victoria del campeonato tras imponerse por 2 a 1 ante el Malevo en el Estadio Norberto Tomaghello, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

Hoy 19:15

Defensa y Justicia consiguió un valioso triunfo por 2-1 frente a Deportivo Riestra, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Con este resultado, el conjunto de Julio Vaccari llegó a cuatro puntos y se ubicó como líder de la Zona A.

El Halcón abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo. Tras un tiro libre ejecutado por David Barbona, el arquero Ignacio Arce dio rebote y Juan Manuel Gutiérrez apareció en el lugar indicado para empujar la pelota al fondo de la red.

Antes del descanso, el local amplió la ventaja luego de una acción que nació en su propia área. Matías Borgogno evitó el empate con una gran atajada ante Milton Céliz y, en la contra, Agustín Hausch remató al arco. Arce volvió a responder, pero dejó otro rebote que Barbona aprovechó para marcar el 2-0 a los 36 minutos.

En el complemento, Deportivo Riestra reaccionó y logró descontar a los 26 minutos gracias a un certero cabezazo de Tomás González, quien conectó un preciso centro de Nicolás Sansotre. Sin embargo, el equipo dirigido por Guillermo Duró no encontró el empate y terminó sufriendo una nueva derrota.

Con esta victoria, Defensa y Justicia mantiene un buen inicio de campeonato y también continúa sumando en la Tabla Anual, donde sigue firme en la pelea por los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

En la próxima jornada, el conjunto de Vaccari visitará a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO, mientras que Deportivo Riestra buscará recuperarse cuando reciba a Barracas Central en el Guillermo Laza por la tercera fecha del Torneo Clausura.