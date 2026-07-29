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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUL 2026 | 20º
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En vivo: Instituto y Platense van por su primer triunfo en Alta Córdoba

La Gloria buscará recuperarse tras la caída en Liniers, mientras que el Calamar intentará ratificar su buen momento antes de enfocarse en la Copa Libertadores.

Hoy 20:50

Instituto recibirá este miércoles desde las 21.30 a Platense en el Estadio Monumental Presidente Perón, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan con la necesidad de conseguir su primer triunfo del certamen, luego de un estreno con sensaciones diferentes.

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