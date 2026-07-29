Fuertes explosiones sacudieron Kiev tras la advertencia de Zelenski sobre un ataque masivo ruso

El presidente de Ucrania había alertado horas antes sobre la posibilidad de una ofensiva a gran escala. Las autoridades activaron la alerta aérea y ordenaron a la población refugiarse.

Hoy 21:02

La capital de Ucrania volvió a ser escenario de una intensa madrugada de tensión luego de que varias explosiones se escucharan en Kiev, en medio de una nueva alerta por un posible ataque masivo de Rusia.

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Las detonaciones se produjeron pocas horas después de que el presidente Volodimir Zelenski advirtiera públicamente sobre la alta probabilidad de una ofensiva de gran magnitud durante la noche, por lo que instó a la población a permanecer atenta a las alarmas aéreas.

Ante el riesgo de un bombardeo, las autoridades de Kiev activaron el sistema de alerta aérea y pidieron a los habitantes dirigirse de inmediato a los refugios y permanecer allí hasta que cesara el peligro.

El jefe de la administración militar de la capital ucraniana informó a través de Telegram que existía una amenaza por el posible uso de armamento balístico, motivo por el cual se reforzaron las medidas de prevención en la ciudad.

Horas antes, Zelenski había asegurado que los servicios de inteligencia detectaron preparativos rusos para una ofensiva de gran escala, al señalar que el ataque podía concretarse durante la noche.

"Los rusos prepararon un ataque masivo hace varios días y existe una alta probabilidad de que se lleve a cabo esta noche", expresó el mandatario en un mensaje difundido en la red social X, donde además pidió a los ciudadanos de todas las regiones de Ucrania que prestaran especial atención a las alertas y priorizaran su seguridad.

Hasta el momento, las autoridades ucranianas no informaron oficialmente sobre víctimas ni precisaron el alcance de los daños provocados por las explosiones, mientras continúa el monitoreo de la situación en la capital.