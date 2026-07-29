Presentaron la edición nocturna de "La Ciudad Corre": cuándo y dónde será

La propuesta deportiva se realizará el sábado 10 de octubre en el Paseo de los Food Trucks. En los próximos días se anunciarán las distancias y la apertura de las inscripciones.

Hoy 21:14

Los amantes del running ya tienen una nueva cita en el calendario. La organización de "La Ciudad Corre" confirmó la realización de una edición nocturna, que se llevará a cabo el próximo sábado 10 de octubre, desde las 20, en el Paseo de los Food Trucks, en la ciudad de Santiago del Estero.

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Bajo el lema "La cuenta regresiva comenzó", la propuesta invita a disfrutar de una jornada diferente, combinando deporte, recreación y la experiencia de correr por la ciudad durante la noche.

"Viví una noche única, llena de energía, deporte y la pasión de correr bajo las luces de la ciudad", expresaron desde la organización al presentar oficialmente el evento a través de las redes sociales.

Si bien ya fueron confirmadas la fecha, el horario y el lugar de largada, los organizadores informaron que próximamente darán a conocer las distancias disponibles para la competencia, así como también la fecha de apertura de las inscripciones.

Por ese motivo, invitaron a los interesados a mantenerse atentos a las redes oficiales de La Ciudad Corre, donde se publicarán todas las novedades relacionadas con la carrera en las próximas semanas.