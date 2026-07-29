Manchester City va por Gerónimo Rulli para reforzar su arco

El arquero argentino aparece como el principal candidato para convertirse en el suplente de Gianluigi Donnarumma. Olympique de Marsella podría negociar su salida en este mercado de pases.

Hoy 20:45

Gerónimo Rulli volvió a meterse en el radar de uno de los gigantes de Europa. El arquero argentino, actualmente en Olympique de Marsella, es el principal apuntado por Manchester City para reforzar su plantel de cara a la nueva temporada y ocupar el puesto de suplente de Gianluigi Donnarumma.

Según informó el periodista especializado Fabrizio Romano, el club inglés busca un reemplazante para James Trafford, quien está muy cerca de ser transferido al Leeds United. En ese contexto, el nombre de Rulli ganó fuerza y encabeza la lista de prioridades del entrenador Enzo Maresca.

El arquero de 34 años, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 y subcampeón en el Mundial 2026, tiene contrato con Olympique de Marsella hasta junio de 2027. De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, su ficha está valuada en 6 millones de euros.

Rulli llegó al conjunto francés en 2024 y tuvo una destacada última temporada, en la que disputó 38 partidos oficiales. Su rendimiento también lo había puesto en la órbita de Boca, que analizó su incorporación tras la lesión de Agustín Marchesín, aunque la operación nunca avanzó.

Ahora, el exarquero de Estudiantes, Real Sociedad, Villarreal y Ajax podría dar un nuevo salto en su carrera si se concreta su llegada al Manchester City, que inicia una nueva etapa bajo la conducción de Enzo Maresca tras la salida de Pep Guardiola.