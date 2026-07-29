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En vivo: Lanús defiende la ventaja en Perú ante Cienciano y busca los octavos de final de la Copa Sudamericana

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino llega con una ventaja importante tras imponerse 2-0 en la ida y buscará completar la tarea para avanzar de fase en donde ya espera Botafogo.

Hoy 20:55

Lanús visitará este miércoles desde las 21.30 a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por el encuentro de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino llega con una ventaja importante tras imponerse 2-0 en la ida y buscará completar la tarea para avanzar a los octavos de final, instancia en la que ya espera Botafogo.

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