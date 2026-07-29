Messi volvió a entrenarse con Inter Miami: cuándo podría regresar a las canchas

Lionel Messi volvió a los entrenamientos de Inter Miami luego de disfrutar de unos días de descanso en Rosario junto a su familia, tras la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El capitán albiceleste ya trabaja nuevamente bajo las órdenes del cuerpo técnico y se prepara para su esperado regreso a la competencia.

El propio club estadounidense confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje que decía: "Las llegadas se sienten diferentes hoy", acompañado por imágenes del rosarino ingresando al predio de entrenamiento con su clásico mate en mano, un llamativo termo dorado y su botinero.

Si bien todavía no hay una confirmación oficial sobre la fecha de su regreso, todo indica que Messi no estará presente este sábado en el duelo frente a Columbus Crew por los octavos de final de la MLS, partido que seguiría desde un palco mientras termina de ponerse a punto físicamente.

El objetivo del cuerpo técnico es que el campeón del mundo vuelva a sumar minutos el próximo miércoles 5 de agosto, cuando Inter Miami enfrente a Atlético San Luis por la Leagues Cup, torneo que el rosarino conquistó en su primera temporada con el conjunto estadounidense.

Durante su descanso, Messi también fue desafectado del tradicional All-Star Game que reúne a las principales figuras de la MLS y la Liga MX. La organización decidió eximirlo de participar debido al desgaste acumulado tras disputar el Mundial, por lo que no recibirá ninguna sanción por su ausencia.

De esta manera, el capitán argentino inicia una nueva etapa con Inter Miami, que buscará contar nuevamente con su máxima figura para afrontar una exigente segunda parte de la temporada y pelear por nuevos títulos.