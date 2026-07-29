CTERA convocó a un paro nacional docente para el lunes 3 de agosto

La medida de fuerza será por 24 horas y fue convocada en reclamo de una nueva negociación salarial. También exigen la restitución del FONID y mayor financiamiento para la educación pública.

Hoy 18:30

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) confirmó un paro nacional docente de 24 horas para el próximo lunes 3 de agosto, en reclamo de una nueva convocatoria a paritarias y de una recomposición salarial para el sector. La medida coincidirá con el regreso a clases tras las vacaciones de invierno en varias provincias, entre ellas Santiago del Estero, Buenos Aires y Chaco.

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La convocatoria fue oficializada luego de que el gremio denunciara la "permanente negativa" del Gobierno nacional a abrir una mesa de diálogo para discutir los salarios docentes. El paro alcanzará a los niveles inicial, primario y secundario, aunque el grado de adhesión dependerá de lo que definan los sindicatos de cada jurisdicción.

Además del reclamo salarial, CTERA exige la restitución inmediata del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de otros fondos nacionales destinados al sistema educativo. También solicita un mayor presupuesto para las escuelas, los programas educativos y los comedores escolares.

"Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación", expresó la organización sindical en un comunicado.

La entidad también advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación y reclamó la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. Asimismo, manifestó su rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa y a eventuales reformas jubilatorias, al considerar que afectan los derechos de los trabajadores de la educación y el sistema previsional público.

Si bien la medida de fuerza fue convocada principalmente para el sector estatal, algunas instituciones privadas también podrían verse afectadas, ya que la adhesión dependerá de las decisiones que adopten cada establecimiento, sus docentes y los gremios que los representan, como el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

En la provincia de Buenos Aires, además, sectores disidentes como la Multicolor de SUTEBA y la Asociación de Maestros y Maestras Bonaerenses impulsan extender las protestas durante 48 horas, con actividades previstas para el lunes 3 y el martes 4 de agosto.

A la convocatoria docente se suma un paro nacional anunciado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para la misma jornada, por lo que también podrían registrarse inconvenientes en la atención de distintas dependencias públicas nacionales y provinciales.