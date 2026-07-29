Mitre y Güemes ya conocen a los árbitros para la fecha 23 de la Primera Nacional

La AFA confirmó las designaciones arbitrales para la 23ª fecha de la Primera Nacional, donde Mitre y Güemes afrontarán compromisos claves con realidades muy diferentes. El conjunto Aurinegro intentará ratificar su levantada como visitante, mientras que el Gaucho buscará salir de un profundo presente futbolístico e institucional.

Mitre visitará el próximo domingo 2 de agosto, desde las 15.00, a Ciudad de Bolívar. El encuentro será controlado por Carlos Córdoba, quien estará acompañado por Carlos Viglietti y Matías Coria como asistentes, mientras que Marcelo Sanz se desempeñará como cuarto árbitro.

El Aurinegro llega tras empatar sin goles frente a Almirante Brown y necesita volver al triunfo para sostener su buen momento, sumar puntos importantes y continuar alejándose de la zona baja de la Zona A.

Por su parte, Güemes recibirá el lunes 3 de agosto, a las 16.00, a Tristán Suárez en un duelo determinante para intentar cambiar el rumbo. El árbitro principal será Maximiliano Manduca, acompañado por Joaquín Badano y Daniel Zamora como asistentes, mientras que Federico Benítez será el cuarto árbitro.

El Gaucho atraviesa uno de los momentos más complicados de la temporada. Además de la delicada situación institucional y económica, el equipo es último en la Zona A, acumula cinco derrotas consecutivas y necesita con urgencia volver a sumar para comenzar a salir del fondo de la tabla.

Las designaciones

Ciudad de Bolívar vs. Mitre (SE)

Día: Domingo 2 de agosto

Domingo 2 de agosto Hora: 15.00

15.00 Árbitro: Carlos Córdoba

Carlos Córdoba Asistente 1: Carlos Viglietti

Carlos Viglietti Asistente 2: Matías Coria

Matías Coria Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

Güemes (SE) vs. Tristán Suárez