Mitre y Güemes ya conocen a los árbitros para la fecha 23 de la Primera Nacional

Los equipos santiagueños ya tienen autoridades confirmadas para una nueva jornada del campeonato. El Aurinegro buscará seguir sumando para alejarse de la zona baja, mientras que el Gaucho intentará cortar su preocupante racha de derrotas.
La AFA confirmó las designaciones arbitrales para la 23ª fecha de la Primera Nacional, donde Mitre y Güemes afrontarán compromisos claves con realidades muy diferentes. El conjunto Aurinegro intentará ratificar su levantada como visitante, mientras que el Gaucho buscará salir de un profundo presente futbolístico e institucional. Mitre visitará el próximo domingo 2 de agosto, desde las 15.00, a Ciudad de Bolívar. El encuentro será controlado por Carlos Córdoba, quien estará acompañado por Carlos Viglietti y Matías Coria como asistentes, mientras que Marcelo Sanz se desempeñará como cuarto árbitro. El Aurinegro llega tras empatar sin goles frente a Almirante Brown y necesita volver al triunfo para sostener su buen momento, sumar puntos importantes y continuar alejándose de la zona baja de la Zona A. Por su parte, Güemes recibirá el lunes 3 de agosto, a las 16.00, a Tristán Suárez en un duelo determinante para intentar cambiar el rumbo. El árbitro principal será Maximiliano Manduca, acompañado por Joaquín Badano y Daniel Zamora como asistentes, mientras que Federico Benítez será el cuarto árbitro. El Gaucho atraviesa uno de los momentos más complicados de la temporada. Además de la delicada situación institucional y económica, el equipo es último en la Zona A, acumula cinco derrotas consecutivas y necesita con urgencia volver a sumar para comenzar a salir del fondo de la tabla. Ciudad de Bolívar vs. Mitre (SE) Güemes (SE) vs. Tristán Suárez
Las designaciones
La AFA confirmó las designaciones arbitrales para la 23ª fecha de la Primera Nacional, donde Mitre y Güemes afrontarán compromisos claves con realidades muy diferentes. El conjunto Aurinegro intentará ratificar su levantada como visitante, mientras que el Gaucho buscará salir de un profundo presente futbolístico e institucional.
Mitre visitará el próximo domingo 2 de agosto, desde las 15.00, a Ciudad de Bolívar. El encuentro será controlado por Carlos Córdoba, quien estará acompañado por Carlos Viglietti y Matías Coria como asistentes, mientras que Marcelo Sanz se desempeñará como cuarto árbitro.
El Aurinegro llega tras empatar sin goles frente a Almirante Brown y necesita volver al triunfo para sostener su buen momento, sumar puntos importantes y continuar alejándose de la zona baja de la Zona A.
Por su parte, Güemes recibirá el lunes 3 de agosto, a las 16.00, a Tristán Suárez en un duelo determinante para intentar cambiar el rumbo. El árbitro principal será Maximiliano Manduca, acompañado por Joaquín Badano y Daniel Zamora como asistentes, mientras que Federico Benítez será el cuarto árbitro.
El Gaucho atraviesa uno de los momentos más complicados de la temporada. Además de la delicada situación institucional y económica, el equipo es último en la Zona A, acumula cinco derrotas consecutivas y necesita con urgencia volver a sumar para comenzar a salir del fondo de la tabla.
Ciudad de Bolívar vs. Mitre (SE)
Güemes (SE) vs. Tristán Suárez