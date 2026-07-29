"Nunca me hacen caso": la confesión de la productora de Spider-Man sobre Tom Holland y Zendaya

Amy Pascal reveló que les pidió a los protagonistas de la saga que evitaran involucrarse sentimentalmente durante el rodaje. Sin embargo, la pareja hizo caso omiso al consejo y años después confirmó su matrimonio.

Hoy 18:58

La productora de la franquicia Spider-Man, Amy Pascal, reveló que intentó evitar que Tom Holland y Zendaya iniciaran una relación mientras trabajaban juntos en la exitosa saga de superhéroes. Sin embargo, su consejo fue ignorado y, con el paso de los años, la historia de amor terminó en matrimonio.

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En una entrevista reproducida por Variety, Pascal contó que suele hacer la misma recomendación a todos los protagonistas de la franquicia para evitar que una relación sentimental complique el trabajo durante el rodaje.

"Les hago ese pedido a todos, pero nunca me escuchan", confesó la productora entre risas. Además, aseguró que jamás imaginó que Holland y Zendaya terminarían casándose. "No pensé que terminarían casándose, pero me alegra verlos felices", agregó.

La pareja se conoció durante las pruebas de pantalla de Spider-Man: Homecoming, estrenada en 2017, aunque recién confirmó públicamente su relación en 2021. Este año, el propio Tom Holland terminó despejando las dudas sobre su vida sentimental al referirse en varias entrevistas a Zendaya como su esposa.

Uno de esos momentos ocurrió cuando habló sobre unas imágenes falsas generadas con inteligencia artificial que simulaban su boda. "Mi abuela vio esas imágenes y pensó que no la habíamos invitado", relató el actor. Cuando le preguntaron si había tenido que aclarar la situación al resto de su familia, respondió con humor: "No, porque todos estaban allí".

Días después volvió a confirmar el matrimonio de manera espontánea durante un pódcast británico. Al ser consultado con quién elegiría viajar de vacaciones, respondió: "Creo que probablemente mi esposa sería una muy buena opción". Más adelante, en otra entrevista, fue todavía más directo: "No, porque está casada conmigo".

Pascal reconoció que esta situación no es una excepción dentro del universo de Spider-Man. La productora recordó que también les hizo la misma advertencia a Andrew Garfield y Emma Stone, quienes mantuvieron una relación entre 2011 y 2015. Años antes, Tobey Maguire y Kirsten Dunst también habían iniciado un romance mientras protagonizaban la saga.

Con el estreno de Spider-Man: Brand New Day cada vez más cerca, la historia de Tom Holland y Zendaya volvió a captar la atención de los fanáticos. Esta vez, no por una nueva aventura del superhéroe, sino por una relación que comenzó frente a las cámaras y terminó convirtiéndose en una historia de amor fuera de la ficción.