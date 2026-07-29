Cómo actuar ante el hackeo de una cuenta en redes sociales

En 2022, se reportaron más de 60 millones de casos de hackeo a cuentas de redes sociales a nivel mundial, lo que refleja la creciente preocupación por la seguridad online. Si te hackean una cuenta, es crucial actuar rápidamente para minimizar daños.

Hoy 18:13

El hackeo de cuentas se ha convertido en un fenómeno alarmante en el mundo digital, afectando a miles de usuarios en Argentina y el resto del mundo. En 2022, más de 60 millones de cuentas fueron comprometidas, lo que subraya la importancia de saber cómo reaccionar si te enfrentas a una situación similar.

El primer paso crucial tras el hackeo de una cuenta es intentar recuperar el acceso. Esto implica utilizar la opción de recuperación de cuenta que ofrecen la mayoría de las plataformas, donde generalmente se solicita un correo electrónico o número de teléfono asociado.

Si no logras recuperar tu cuenta, es fundamental contactar al soporte técnico de la red social afectada. Asegúrate de proporcionar toda la información necesaria, incluyendo detalles sobre tu cuenta y cualquier actividad sospechosa que hayas notado.

Una vez que hayas recuperado el acceso, debes cambiar tu contraseña de inmediato. Utiliza una combinación de letras, números y símbolos para crear una contraseña fuerte y única que no hayas utilizado antes.

Además, es recomendable activar la autenticación en dos pasos, una medida de seguridad que añade una capa adicional de protección a tu cuenta. Esta función envía un código a tu teléfono cada vez que alguien intente acceder a tu cuenta desde un dispositivo no reconocido.

No olvides revisar la configuración de seguridad de tu cuenta. Muchas plataformas permiten ver los dispositivos que han accedido a tu cuenta, y puedes cerrar sesión en aquellos que no reconozcas.

Finalmente, educarte sobre las tácticas de phishing y otras amenazas digitales puede ser clave para prevenir futuros hackeos. Mantente informado sobre las últimas técnicas utilizadas por los cibercriminales para protegerte mejor en el futuro.