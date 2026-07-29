Atento Sarmiento: así será la clasificación a la Copa Argentina 2027

El Consejo Federal confirmó el sistema de clasificación para el certamen nacional. El Profe buscará finalizar entre los cinco mejores de la Zona Campeonato para asegurarse un lugar en los 32avos de final de la próxima edición.

Hoy 17:59

Sarmiento de La Banda ya sabe cuál será el camino para clasificar a la Copa Argentina 2027. El Consejo Federal de la AFA confirmó oficialmente que los cinco primeros equipos de cada una de las dos zonas de la Fase Campeonato del Torneo Federal A obtendrán un lugar en los 32avos de final del certamen nacional.

La medida fue oficializada mediante el Boletín Especial N° 6812 y mantiene el mismo formato utilizado en la temporada pasada. En total, el Federal A volverá a contar con 10 plazas, que serán repartidas entre los cinco mejores de la Zona A y los cinco mejores de la Zona B.

Para el conjunto bandeño, que afronta la Fase Campeonato con el objetivo de pelear por el ascenso a la Primera Nacional, esta confirmación suma un incentivo más. Además de luchar por llegar a las instancias decisivas del torneo, el Profe tendrá la posibilidad de asegurar su presencia en una nueva edición de la Copa Argentina, uno de los certámenes más importantes del fútbol argentino.

De esta manera, Sarmiento dependerá exclusivamente de su rendimiento en esta segunda etapa del campeonato. Si logra finalizar entre los cinco mejores de su zona, no solo seguirá en la pelea por el ascenso, sino que también sellará su clasificación a la Copa Argentina 2027, manteniendo viva la ilusión de medirse con equipos de la máxima categoría.