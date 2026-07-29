El doloroso relato del hermano de una de las víctimas del accidente en San Juan

Nelson Heredia contó que los mensajes que enviaba al celular de su hermano seguían llegando tras el accidente y eso mantuvo viva la ilusión de encontrar sobrevivientes. Horas después se confirmó la muerte de los siete ocupantes.

Hoy 18:02

En medio de la conmoción por la tragedia aérea ocurrida en San Juan, Nelson Heredia, hermano del director de Protección Civil, Carlos Heredia, relató las horas de angustia e incertidumbre que atravesó la familia mientras esperaban noticias del helicóptero que se había accidentado durante una capacitación. Un detalle con el teléfono celular alimentó la esperanza de que hubiera sobrevivientes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Tragedia en San Juan: se estrelló un helicóptero que combatía incendios forestales y murieron siete personas

"Yo le envié unos mensajes y los recibía; no los leía, obviamente, pero marcaba las dos rayitas", contó Nelson en diálogo con el medio local Diario Huarpe. En ese momento, las autoridades todavía no habían logrado llegar al lugar donde se había estrellado la aeronave y la familia se aferraba a cualquier indicio que pudiera significar que los ocupantes seguían con vida.

Según recordó, el último mensaje que recibió de su hermano fue a las 9:10, cuando le avisó que partía para participar de las maniobras vinculadas al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Poco después se perdió el contacto con el helicóptero, pero el hecho de que el celular continuara recibiendo mensajes hizo crecer la ilusión.

"Quizás puede que haya caído, estén muy golpeados y el teléfono haya quedado lejos de su alcance", expresó Nelson mientras seguía de cerca el operativo de búsqueda. Además, indicó que otra aeronave había localizado el lugar donde se encontraba el helicóptero y que, según la información que recibían hasta ese momento, no había señales de incendio en la zona del impacto.

La esperanza, sin embargo, se desvaneció horas después. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó el fallecimiento de los siete ocupantes del helicóptero Bell 412 que se accidentó en el Parque Provincial Ischigualasto.

Además de Carlos Heredia, perdieron la vida el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el segundo jefe del cuerpo, Jorge Carbajal; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

De acuerdo con la información oficial, el helicóptero había sido contratado para realizar una capacitación en San Juan antes de partir hacia La Rioja, donde debía colaborar con el combate de los incendios forestales en la zona de Chilecito. La aeronave perdió contacto alrededor de las 10:26, y otro helicóptero que sobrevolaba el sector logró localizar el lugar del impacto y alertó a las autoridades.

Las causas del accidente continúan bajo investigación. Mientras avanzan las pericias para determinar qué provocó el siniestro, el testimonio de Nelson Heredia refleja la angustia y la esperanza que acompañaron a las familias hasta la confirmación de una de las tragedias aéreas más graves registradas en la provincia.